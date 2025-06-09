Лавров сделал заявление об СВО после переговоров с Украиной в Стамбуле
Лавров заявил, что гуманитарные вопросы будут решаться параллельно с СВО
Специальная военная операция продолжится после переговоров с Киевом в Стамбуле. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Его процитировало агентство ТАСС.
«Мы сейчас проводили переговоры [с Украиной] в Стамбуле. Наша операция будет продолжаться, президент [РФ Владимир Путин] это четко объяснил», — обратил внимание Сергей Лавров.
Вместе с тем Россия готова продвигать решение гуманитарных вопросов при помощи дипломатии, подчеркнул глава МИД РФ.
Еще Лавров назвал кощунственным отказ Владимира Зеленского забрать тела своих бойцов своевременно, в рамках достигнутых в столице Турции договоренностей.
«Уже столько сказано. Не хочу даже на эту кощунственную тему дополнительно говорить», — уточнил Сергей Лавров.
Ранее сообщалось, что Москва и Киев провели первый этап нового обмена пленными — первая группа российских военных до 25 лет возвращается домой