Лавров сделал заявление об СВО после переговоров с Украиной в Стамбуле

09 июня 2025, 15:14

Лавров заявил, что гуманитарные вопросы будут решаться параллельно с СВО

Сергей Лавров (Фото: www.kremlin.ru)

Специальная военная операция продолжится после переговоров с Киевом в Стамбуле. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Его процитировало агентство ТАСС.







«Мы сейчас проводили переговоры [с Украиной] в Стамбуле. Наша операция будет продолжаться, президент [РФ Владимир Путин] это четко объяснил», — обратил внимание Сергей Лавров.

«Уже столько сказано. Не хочу даже на эту кощунственную тему дополнительно говорить», — уточнил Сергей Лавров.