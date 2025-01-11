Белый дом: Байден поговорил по телефону с Зеленским

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Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Трансляция велась по C-SPAN.
«Президент поговорил с президентом Зеленским несколько минут назад», — заявила Жан-Пьер во время брифинга.Общение между двумя президентами состоялось на фоне отмены визита Байдена в Рим, где должна была пройти встреча с Зеленским. Причиной отмены поездки стали масштабные пожары, охватившие Лос-Анджелес.
Жан-Пьер уточнила, что детали разговора будут предоставлены позднее. Однако известно, что действующий президент США в очередной раз заверил Киев в неизменности своей поддержки.
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