Гусев: силы ПВО предотвратили атаку дронов ВСУ в Воронеже

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В Воронежской области силы ПВО и радиоэлектронной борьбы успешно уничтожили несколько беспилотников, атаковавших регион. По информации губернатора Александра Гусева, атаки произошли как в городе Воронеже, так и в двух других районах области.
«По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет», — написал Гусев в Telegram-канале.Несмотря на успешную нейтрализацию угрозы, в регионе сохраняется опасность повторных атак дронов. Местные власти продолжают следить за ситуацией и призывают граждан соблюдать меры предосторожности.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье пожар охватил ангар поселке Первомайский. Обрушилась кровля.
Также выяснилось, что более тысячи заявлений поступило в полицию на розыск без вести пропавших жителей в Курской области. На данный момент 240 человек из списка исчезнувших были найдены.
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Мария Моисеева