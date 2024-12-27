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Bloomberg: чиновники США допустили выход армии Украины из Курской области до конца весны

Фото: iStock/ Michele Ursi

Фото: iStock/ Michele Ursi

Армия Украины (ВСУ) может быть выбита из Курской области в ближайшие месяцы. Это сильно ослабит позицию Киева на будущих мирных переговорах. Об этом агентству Bloomberg сообщили правительственные источники в Соединенных Штатах Америки.
По информации должностных лиц в Соединённых Штатов Америки, Вооружённые силы Украины лишились примерно половины до этого занятых территорий, а скоординированное наступление армии Российской Федерации, полагают источники, может заставить военнослужащих Украины либо нчать отступать, либо оказаться перед угрозой окружения.

«Украинские войска, скорее всего, смогут удерживать захваченную территорию только до весны, если не начнут отступление», — обратил внимание правительственный источник.



Как подчёркивалось в материале, в Киеве намекнули, что планируют использовать занятую территорию в регионе РФ как рычаг давления в мирных переговорах с Россией. Но для киевского режима ситуация осложняется нехваткой живой силы и неопределенностью в поставках оружия со стороны Вашингтона и остальных союзников.

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#рф
#всу
#украина
#курская область
В Белгородской области из-за атак БПЛА пострадали три человека
27 декабря 2024, 19:15

Фото: iStock/ Dragon Claws

В Белгородской области атаковали населённые пункты в четырех районах, есть потерпевшие, передал губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Телеграм-канале.
«Село Борисовка Волоконовского района подверглось атакам двух дронов-камикадзе. В результате детонации одного из них о легковой автомобиль ранены двое. Мужчина и женщина получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Бригады СМП доставляют пострадавших в Валуйскую ЦРБ», — подчеркнул Гладков.

Автомобиль получил повреждения.

Сообщалось, что второй дрон взорвался в здании администрации. Из-за детонации повредилась входная группа и фасад и пострадали окна, отметил Гладков.

Еще один житель Белгородской области пострадал из-за атаки украинского беспилотного летательного аппарата в Шебекинском округе.

«В селе Муром БПЛА атаковал движущийся автомобиль. Ранен водитель. Мужчина с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями головы, предплечья и ноги самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ. После оказания медицинской помощи он будет переведен в областную клиническую больницу. Машина полностью уничтожена огнем», — обратил внимание Вячеслав Гладков.

FPV-дрон совершил атаку на частное домовладение в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа. В результате происшествия были повреждены окна, посечены фасад и ограждение.

В селе Грузское Борисовского района из-за атаки беспилотного летального аппарата на территории сельхозпредприятия получил повреждения автобус.

Из-за прилёта боеприпаса в поселке Малиновка Белгородского района пострадала кровля и окна пристройки здания. ​

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#автомобиль
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#машина
#белгородская область
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На Украине пожаловались на изощренные атаки российских дронов
Посол Украины в ЕС заявил об оснащении российских дронов ИИ
27 декабря 2024, 18:52

Фото: iStock/Diy13

Российские дроны начали оснащать искусственным интеллектом, что усложняет их глушение с помощью систем РЭБ. Об этом изданию Politico заявил посол Украины в ЕС Всеволод Ченцов.
По его словам, установка ИИ на дроны затрудняет их глушение с помощью РЭБ, так как они сами распознают цель и наносят удар.

«К сожалению, атаки становятся все более изощренными. Даже используют ИИ, чтобы затруднить глушение своих беспилотников Shahed», — заявил Ченцов.

Он отметил, что российские военные оснащают беспилотники возможностью распознавать цели, даже при отсутствии питания от сети. Они могут видеть объект, похожий на электростанцию, при движении в автономном режиме.

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#военные
#бпла
#ракета
#ии
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Минобороны опубликовало кадры установки флага РФ в Лозовой Харьковской области
27 декабря 2024, 18:33

Фото: iStock/Diy13

Российские военные установили российский флаг в центре освобожденного населенного пункта Лозовая в Харьковской области. Кадры публикует Минобороны РФ.
«Военнослужащие подразделения 27-й отдельной мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад», принимавшие участие в освобождении села Лозовая Харьковской области, водрузили флаг Российской Федерации в центре населенного пункта», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

22 декабря Минобороны опубликовало информацию о том, что российские войска освободили населенные пункты Красное в ДНР и Лозовая в Харьковской области.

По данным ведомства, решительные действия подразделений группировок войск «Запад» и «Центр» позволили освободить данные населенные пункты. Уточняется, что военнослужащие ВС России нанесли поражение живой силе и технике противника.

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#минобороны
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Стало известно, кто больше всех пострадает по итогам конфликта на Украине
Вучич: Украина больше остальных проиграет по итогам конфликта
27 декабря 2024, 18:26

Фото: iStock/Silent_GOS

Украина больше остальных проиграет по итогам войны, а США и Китай окажутся в выигрыше. Такое заявление сделал президент Сербии Александар Вучич в интервью Handelsblatt.
«Больше всего в этой войне проиграют, конечно, украинцы. Но и россияне, и мы, европейцы, тоже проигрываем. США и Китай в выигрыше. Первые укрепляют свои позиции на энергетическом рынке, и Китай теперь имеет четкое представление о том, как каждая западная страна реагирует на агрессию», — заявил Вучич.

Он считает, что Китай выступит посредником в возможных мирных переговорах, которые будут инициированы избранным президентом США Дональдом Трампом. По словам Вучича, Китай может оказать влияние на Москву.

Однако сербский лидер выразил обеспокоенность тем, что до прекращения огня может произойти эскалация конфликта, если Россия решит ответить на удары западными ракетами по своей территории.

«Тот, кто думает, что Путин не применит это мощное оружие, ошибается», — заявил Вучич.

И добавил, что Трамп не станет поддерживать Украину так же, как ее поддерживает нынешняя администрация США. Он сделает все возможное для разрешения этого конфликта, если он не обострится до его инаугурации, считает Вучич.

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Правительство Украины разрешило выдавать священнослужителям бронь от мобилизации
27 декабря 2024, 17:58

Фото: iStock/Photoboyko

Правительство Украины разрешило выдавать бронь от мобилизации всем священнослужителям, а религиозные организации признаны критически важными. Об этом пишет издание «Судебно-юридическая газета».
Отмечается, что бронированию будут подлежать все военнообязанные священнослужители по перечню должностей, который утвердила Государственная служба по этнополитике и свободе совести. Такие изменения были внесены кабмином в постановление о бронировании.

Принятием этого решения священнослужителей приравняли к конечным бенефициарным собственникам критически важных предприятий, членам наблюдательных советов и работникам зарубежных дипломатических учреждений.

Помимо священнослужителей в перечень профессий, на которых не будет распространяться ограничение по бронированию не более половины работников, вошли протезисты-ортезисты, техники-протезисты-ортезисты, инженеры-протезисты и механики протезно-ортопедических изделий.

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#священник
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Бойцы ВСУ сдались в плен в районе Дзержинска
27 декабря 2024, 17:47

Фото: iStock/Michele Ursi

Украинские военные сдались в плен бойцам 132-й бригады ВС РФ в районе Дзержинска (украинское название – Торецк). Об этом сообщает Telegram-канал «Народная милиция ДНР».
Отмечается, что семеро бойцов ВСУ из 101-й бригады охраны украинского генштаба сдались в плен российским военнослужащим 132-й бригады 51-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ.

Украинские солдаты приняли решение сдаться в плен после того, как получили сброшенные с беспилотника листовки. После они призвали своих сослуживцев поступать так же.

Ранее боец ВСУ Антон Черный рассказал, что сотрудники территориальных центров комплектации (ТЦК, аналог военкомата) выполняют план по мобилизации за счёт «алкоголиков на лавочках».

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В Курской области сбили три БПЛА и ракета ВСУ
27 декабря 2024, 17:22

Фото: iStock/ Olena Bartienieva

Армия Украины (ВСУ) выпустила по Курской области беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и ракету, проинформировало правительство региона в Teлеграм-канале.
В Курской области прошлой ночью бойцы противовоздушной обороны сбили три беспилотных летательных аппарата самолётного типа Вооружённых сил Украины и одну ракету.

«Благодарим наших защитников!» — отмечалось в сообщении.

В материале не разглашается иная информация о попытке атаки Вооружённых сил Украины. Согласно данным Минобороны, за ночь над регионом ВС РФ смогли сбить три беспилотника. Ещё под удар попали Белгородская, Тульская, Брянская и Астраханская области.

Ранее сообщалось, что Киев продолжает осуществлять кампанию психологического террора в отношении сотрудников Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) через социальные сети. На различных открытых информационных ресурсах распространяются угрозы в адрес работников станции.

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#бпла
#ракета
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«Кладбище лучших»: в Британии раскрыли, к чему привело вторжение ВСУ в Курскую область
Меркурис: вторжение ВСУ в Курскую область привело к катастрофе для Украины
27 декабря 2024, 17:21

Фото: iStock/Grzegorz Sulkowski

Вторжение ВСУ в Курскую область стало критической неудачей для Украины. Так считает британский военный аналитик Александр Меркурис.
«Эта операция в Курске на самом деле была катастрофой, это кладбище лучших украинских войск и лучшей украинской бронетехники», — заявил Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.

По его словам, операция ВСУ в Курской области сильно ослабила украинскую армию, и дала возможность российским силам быстро продвигаться на всех других участках линии боевого столкновения.

По последним данным Минобороны РФ, общие потери противника с момента вторжения в Курскую область составили 44 570 человек. Российские военблогеры считают, что в регион зашло порядка 50-55 тысяч, еще около 20 тысяч военных прибыли туда в качестве резервов.

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Военный эксперт Дандыкин: армия Украины не сможет долго удерживать Курскую область
27 декабря 2024, 17:08

Фото: iStock/ Olena_Z

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что украинская армия (ВСУ) не сможет долгое время удерживать позиции в Курской области с настоящими потерями, проинформировало издание «Лента.ру».
«ВСУ, видимо, пошли в наступление — отсюда огромные потери в 600 человек за сутки, это целый батальон. Обычно потери у них — 200-300 человек. Судя по темпам потерь, скоро эта эпопея закончится. Может, уже не в этом году, но, вероятно, за праздники», — обратил внимание Василий Дандыкин.

Военный эксперт объяснил огромные потери Вооружённых сил Украины на курском направлении тем, что бойцы не могут отказаться от выполнения приказов, а руководство хочет сделать всё возможное для того, чтобы удержаться в регионе до момента инаугурации избранного президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа.

Василий Дандыкин предположил, что Вооружённые силы Российской Федерации «отобьют Курскую область раньше».

«Бои идут очень жестокие, интенсивные, враг атакует, контратакует», — заключил военный эксперт.

Давыдкин подчеркнул, что у «наступающих потери всегда выше».

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