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Армия Украины (ВСУ) может быть выбита из Курской области в ближайшие месяцы. Это сильно ослабит позицию Киева на будущих мирных переговорах. Об этом агентству Bloomberg сообщили правительственные источники в Соединенных Штатах Америки.
По информации должностных лиц в Соединённых Штатов Америки, Вооружённые силы Украины лишились примерно половины до этого занятых территорий, а скоординированное наступление армии Российской Федерации, полагают источники, может заставить военнослужащих Украины либо нчать отступать, либо оказаться перед угрозой окружения.
Как подчёркивалось в материале, в Киеве намекнули, что планируют использовать занятую территорию в регионе РФ как рычаг давления в мирных переговорах с Россией. Но для киевского режима ситуация осложняется нехваткой живой силы и неопределенностью в поставках оружия со стороны Вашингтона и остальных союзников.
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«Украинские войска, скорее всего, смогут удерживать захваченную территорию только до весны, если не начнут отступление», — обратил внимание правительственный источник.
Как подчёркивалось в материале, в Киеве намекнули, что планируют использовать занятую территорию в регионе РФ как рычаг давления в мирных переговорах с Россией. Но для киевского режима ситуация осложняется нехваткой живой силы и неопределенностью в поставках оружия со стороны Вашингтона и остальных союзников.
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Ольга Енгалычева