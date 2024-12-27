Правительство Украины разрешило выдавать священнослужителям бронь от мобилизации

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Правительство Украины разрешило выдавать бронь от мобилизации всем священнослужителям, а религиозные организации признаны критически важными. Об этом пишет издание «Судебно-юридическая газета».
Отмечается, что бронированию будут подлежать все военнообязанные священнослужители по перечню должностей, который утвердила Государственная служба по этнополитике и свободе совести. Такие изменения были внесены кабмином в постановление о бронировании.
Принятием этого решения священнослужителей приравняли к конечным бенефициарным собственникам критически важных предприятий, членам наблюдательных советов и работникам зарубежных дипломатических учреждений.
Помимо священнослужителей в перечень профессий, на которых не будет распространяться ограничение по бронированию не более половины работников, вошли протезисты-ортезисты, техники-протезисты-ортезисты, инженеры-протезисты и механики протезно-ортопедических изделий.
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Принятием этого решения священнослужителей приравняли к конечным бенефициарным собственникам критически важных предприятий, членам наблюдательных советов и работникам зарубежных дипломатических учреждений.
Помимо священнослужителей в перечень профессий, на которых не будет распространяться ограничение по бронированию не более половины работников, вошли протезисты-ортезисты, техники-протезисты-ортезисты, инженеры-протезисты и механики протезно-ортопедических изделий.
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Анастасия Чинкова