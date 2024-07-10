Белый дом: НАТО планирует выделить ВСУ около 40 миллиардов евро в 2025 году

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Страны НАТО планируют выделить Украине в следующем году минимум 40 миллиардов евро для помощи ВСУ. Такие данные следуют из пресс-релиза, опубликованного на сайте Белого дома.
«Союзники объявят о своем намерении предоставить минимальное базовое финансирование в размере 40 миллиардов евро в течение следующего года», — такая информация приводится в документе.
Кроме того, союзники Украины намерены обеспечить Киеву устойчивый уровень помощи в сфере безопасности для победы в конфликте с Россией.
Ранее Владимир Зеленский сообщил, что западных поставок истребителей F-16 производства США на Украину будет недостаточно, поэтому стране необходимо более сотни таких машин. По его словам, проблема с истребителями F-16 заключается в их количестве и сроках поставки. В настоящее время у Киева есть решение о 10-20 машинах, однако даже если у киевского режима их будет 50, «то это ничто».
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