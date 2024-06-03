Белый дом назвал состав делегации на мирной конференции по Украине

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Вице-президент США Камала Харрис и советник по национальной безопасности Джейк Салливан будут представлять США на мирной конференции по Украине, которая пройдет в Люцерне, Швейцария. Об этом сообщается на сайте Белого дома.
«Вице-президент Харрис отправится в Люцерн 15 июня для участия в мирной конференции по Украине. К ней присоединится советник по национальной безопасности Салливан, и оба будут представлять Соединенные Штаты на саммите», — говорится в заявлении.В заявлении также указывается, что Харрис «подчеркнет приверженность США поддержке плана Зеленского» для урегулирования конфликта. Кроме того, вице-президент намерена «подтвердить решимость Вашингтона поддерживать украинский народ».
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