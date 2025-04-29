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Официальный представитель Белого дома Каролин Левитт прокомментировала объявленное Россией перемирие, которое вступает в силу с нуля часов 8 мая и продлится до нуля часов 11 мая. Это решение приурочено к 80-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом пишет РИА Новости.
Левитт отметила, что президент Дональд Трамп видит в этом шаге возможность для достижения мира на Украине.
По словам представителя Белого дома, Трамп активно работает над тем, чтобы стать президентом, который сможет установить мир.
При этом Левитт добавила, что Трамп остается оптимистичным относительно возможности достижения сделки, но также реалистично оценивает сложность ситуации. Она напомнила, что текущая ситуация на Украине является наследием предыдущей администрации Байдена, которая, по ее мнению, способствовала началу конфликта.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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«Оба лидера должны прийти к переговорам, чтобы договориться о выходе из этого конфликта», — подчеркнула она.
По словам представителя Белого дома, Трамп активно работает над тем, чтобы стать президентом, который сможет установить мир.
При этом Левитт добавила, что Трамп остается оптимистичным относительно возможности достижения сделки, но также реалистично оценивает сложность ситуации. Она напомнила, что текущая ситуация на Украине является наследием предыдущей администрации Байдена, которая, по ее мнению, способствовала началу конфликта.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова