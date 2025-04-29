Стали известны обязанности погибшего генерала Москалика с начала СВО

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Генерал-лейтенант Ярослав Москалик, погибший при теракте в Подмосковье 25 апреля, курировал анализ обстановки в зоне специальной военной операции (СВО). Данные об этом опубликованы в некрологе газеты «Красная звезда».
«Министерство обороны Российской Федерации с глубоким прискорбием сообщает, что 25 апреля 2025 года трагически погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенант Москалик Ярослав Ярославович», — говорится в публикации.С начала СВО Москалик возглавлял смену Группы боевого управления Генштаба ВС РФ, отвечавшей за мониторинг ситуации на линии фронта.
В материале уточняется, что офицер также занимался подготовкой сводок для президента России по обстановке на юго-востоке Украины. Его работа включала координацию данных о боевых действиях и стратегических операциях. Трагический инцидент прервал деятельность одного из ключевых специалистов, обеспечивавших оперативное управление в рамках СВО.
Подробнее о биографии погибшего генерала и обстоятельствах его смерти читайте в нашем материале.
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Мария Моисеева