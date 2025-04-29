Стали известны обязанности погибшего генерала Москалика с начала СВО

Президент США Дональд Трамп отказал президенту Франции Эммануэлю Макрону в участии в разговоре с Владимиром Зеленским во время церемонии прощания с папой римским Франциском. Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков пояснил, что это подчеркивает стремление Трампа сохранить ведущую роль в диалогах, исключая посредничество союзников.