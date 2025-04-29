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Стали известны обязанности погибшего генерала Москалика с начала СВО

Генерал Москалик во время СВО возглавлял смену группы боевого управления Генштаба
Фото: iStock/zim286

Фото: iStock/zim286

Генерал-лейтенант Ярослав Москалик, погибший при теракте в Подмосковье 25 апреля, курировал анализ обстановки в зоне специальной военной операции (СВО). Данные об этом опубликованы в некрологе газеты «Красная звезда».
«Министерство обороны Российской Федерации с глубоким прискорбием сообщает, что 25 апреля 2025 года трагически погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенант Москалик Ярослав Ярославович», — говорится в публикации.
С начала СВО Москалик возглавлял смену Группы боевого управления Генштаба ВС РФ, отвечавшей за мониторинг ситуации на линии фронта.

В материале уточняется, что офицер также занимался подготовкой сводок для президента России по обстановке на юго-востоке Украины. Его работа включала координацию данных о боевых действиях и стратегических операциях. Трагический инцидент прервал деятельность одного из ключевых специалистов, обеспечивавших оперативное управление в рамках СВО.

Подробнее о биографии погибшего генерала и обстоятельствах его смерти читайте в нашем материале.

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Минобороны: силы ПВО вечером и ночью уничтожили 91 БПЛА ВСУ
29 апреля 2025, 07:31

Фото: iStock/NiseriN

В течение ночи с 28 на 29 апреля дежурные средства противовоздушной обороны России успешно нейтрализовали 91 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Атаки были отражены в различных регионах страны, включая Курскую, Орловскую и Рязанскую области, сообщили в Минобороны РФ.
Согласно предоставленной информации, наибольшее количество БПЛА было уничтожено над территорией Курской области — 40 аппаратов. Кроме того, в Орловской области было сбито 12 БПЛА, в Рязанской — 11, а в Нижегородской области — 8.

Также отмечается, что дежурные силы ПВО ликвидировали 7 беспилотников над акваторией Черного моря и 6 над Республикой Крым. В Московском регионе и Белгородской области было уничтожено по 2 БПЛА, а также по одному аппарату над Калужской и Брянской областями.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

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Белый дом прокомментировал объявленное РФ перемирие к 80-летию Победы
29 апреля 2025, 07:19

Фото: iStock/Vacclav

Официальный представитель Белого дома Каролин Левитт прокомментировала объявленное Россией перемирие, которое вступает в силу с нуля часов 8 мая и продлится до нуля часов 11 мая. Это решение приурочено к 80-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом пишет РИА Новости.
Левитт отметила, что президент Дональд Трамп видит в этом шаге возможность для достижения мира на Украине.

«Оба лидера должны прийти к переговорам, чтобы договориться о выходе из этого конфликта», — подчеркнула она.

По словам представителя Белого дома, Трамп активно работает над тем, чтобы стать президентом, который сможет установить мир.

При этом Левитт добавила, что Трамп остается оптимистичным относительно возможности достижения сделки, но также реалистично оценивает сложность ситуации. Она напомнила, что текущая ситуация на Украине является наследием предыдущей администрации Байдена, которая, по ее мнению, способствовала началу конфликта.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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В России объяснили, почему Трамп выгнал Макрона для диалога с Зеленским «тет-а-тет»
Пушков: Трамп не пустил Макрона на беседу с Зеленским для демонстрации лидерства
29 апреля 2025, 06:50

Эммануэль Макрон и Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп отказал президенту Франции Эммануэлю Макрону в участии в разговоре с Владимиром Зеленским во время церемонии прощания с папой римским Франциском. Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков пояснил, что это подчеркивает стремление Трампа сохранить ведущую роль в диалогах, исключая посредничество союзников.
«Создается ощущение, что Трамп намерен и дальше вести свою партию сам, а не быть ведомым», — передает РИА Новости слова Пушкова в его Telegram-канале.
Как сообщало ранее издание Telegraph, изначально Макрон выступал инициатором контакта «тет-а-тет» между Трампом и Зеленским. Однако, по версии The Sun, американский лидер прервал попытку французского президента присоединиться к беседе, заявив, что тому «не следует здесь быть». Мнения западных СМИ разнятся.

28 апреля стало известно, кому предназначался третий стул на встрече Трампа и Зеленского — и почему во время диалога лидеров он остался пустым.

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Никитин: силы РФ отразили атаку дронов ВСУ над двумя районами Нижегородской области
29 апреля 2025, 06:18

Фото: iStock/NiseriN

Ночью над двумя районами Нижегородской области силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников. Информацию об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин в своем Telegram-канале, передает РИА Новости.
«Ночью над территориями двух районов Нижегородской области силы и средства ПВО отразили атаку БПЛА», — написал он.
Предварительные данные свидетельствуют об отсутствии разрушений или жертв.

В ночь с 28 на 29 апреля «Радио 1» передавало, что в Киеве произошли взрывы, после чего в столице и области объявили воздушную тревогу. Об этом сообщали украинские СМИ, подтверждающие активацию систем ПВО. Сигнал тревоги также распространился на Черниговскую, Сумскую и Одесскую области

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В селе Горналь российские бойцы столкнулись с наемниками из Польши, Турции и США
29 апреля 2025, 04:52

Фото: iStock/Alex Kochev

При освобождении села Горналь в Курской области российские военные столкнулись с наёмниками из Польши, США и Турции. Об этом сообщил командир 22-го мотострелкового полка с позывным «Апостол», передает РИА Новости.
«Попадались поляки, причем мы их даже пленили, наёмники Соединённых Штатов Америки, вот этот шеврон говорит о том, что там находятся ещё турецкие наёмники», — добавлял военный.
Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции в регионе, последним этапом которой стало возвращение Горналя под контроль РФ. 25 апреля стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) провели расстрел двух групп своих солдат в населенном пункте Горналь, который остается последним оплотом противника на территории Курской области.

Инцидент произошел на фоне активных боевых действий в регионе. Сообщается, что 24 апреля ВСУ предприняли попытку перебросить новые резервы в Горналь, направив несколько штурмовых групп на бронетехнике. Однако эти группы были уничтожены российскими военными, что привело к значительным потерям среди украинских сил.

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