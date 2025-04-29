Никитин: силы РФ отразили атаку дронов ВСУ над двумя районами Нижегородской области

Фото: iStock/NiseriN
Ночью над двумя районами Нижегородской области силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников. Информацию об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин в своем Telegram-канале, передает РИА Новости.
«Ночью над территориями двух районов Нижегородской области силы и средства ПВО отразили атаку БПЛА», — написал он.Предварительные данные свидетельствуют об отсутствии разрушений или жертв.
В ночь с 28 на 29 апреля «Радио 1» передавало, что в Киеве произошли взрывы, после чего в столице и области объявили воздушную тревогу. Об этом сообщали украинские СМИ, подтверждающие активацию систем ПВО. Сигнал тревоги также распространился на Черниговскую, Сумскую и Одесскую области
Читайте также:
Силы ПВО за 2,5 часа сбили над территорией РФ более 50 БПЛА ВСУ
В селе Горналь российские бойцы столкнулись с наемниками из Польши, Турции и США
«Регинка трижды!»: Певица Валерия проговорилась, что Тодоренко и Влад Топалов станут родителями в третий раз
Мария Моисеева