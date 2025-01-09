Белый дом: США поддерживают решение Украины остановить транзит газа из РФ

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Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США поддерживают решение Украины остановить транзит газа из РФ. Об этом сообщает РИА Новости.
«В первый день нового года Украина прекратила все поставки газа в Европу, проходившие через её территорию. Это решение... сократит возможности России финансировать против Украины и лишит Москву около 6,5 миллиарда долларов ежегодных доходов от продажи газа», — рассказал журналистам Кирби.
По словам представителя Белого дома, такие действия киевских властей сильно ударили по экономике России. Также это решение подходит многолетней двухпартийной политике США, направленной на снижение зависимости Европы от газа из РФ. Благодаря сотрудничеству двух континентов Еврозона смогла значительно диверсифицировать поставки своих энергоресурсов.
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Иван Мусатов