Белый дом: Украина всё равно потеряет Донбасс и призывает Киев к мирному соглашению

19 ноября 2025, 22:19

США убеждают Украину пойти на мир, поскольку удержать Донбасс не удастся

Фото: Istock / Andrii Prasolov

США предлагают Украине согласиться на новый план мирного урегулирования, поскольку в Вашингтоне полагают, что Киев не сможет сохранить контроль над Донбассом. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники в американской администрации.