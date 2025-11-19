Белый дом: Украина всё равно потеряет Донбасс и призывает Киев к мирному соглашению
США предлагают Украине согласиться на новый план мирного урегулирования, поскольку в Вашингтоне полагают, что Киев не сможет сохранить контроль над Донбассом. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники в американской администрации.
По данным издания, один из высокопоставленных американских чиновников заявил, что в Белом доме исходят из вероятности окончательной утраты территорий, если боевые действия будут продолжаться. Именно поэтому, по его словам, Украине выгоднее заключить соглашение сейчас, пока условия ещё обсуждаемы.
США совместно с Россией ведут подготовку нового мирного плана, включающего 28 пунктов. Детали документа пока не раскрываются, однако подчёркивается, что разработка ведётся без участия Украины и европейских государств.
Кроме того, стало известно о предстоящем визите в Киев американской делегации во главе с министром армии Дэниелом Дрисколлом. Ожидается, что поездка будет напрямую связана с обсуждением планов урегулирования.
