19 ноября 2025, 21:37

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский хочет заручиться поддержкой Турции. Так считает российский политолог Аслан Рубаев.





Он пояснил, что от Зеленского уже потребовали расследовать коррупционный скандал премьер-министр Польши Дональд Туск, а также канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Глава киевского режима сейчас всеми силами пытается избежать нарастающего недовольства внутри страны на фоне этого вопроса.





«Он пытается отвлечь внимание от внутренних проблем на то, что он такой устойчивый мировой игрок, который рукопожатный в мире, потому что встречаться с ним сейчас европейцы не будут, это сейчас для европейцев не очень хороший шаг», — заключил Рубаев в беседе с RT.

«Уиткофф должен был встретиться с Владимиром Зеленским в среду в Турции, но отложил свою поездку», — говорится в материале.