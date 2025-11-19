«Дайте мне уладить вашу бредовую войну»: Трамп снова пообещал урегулировать ситуацию на Украине

19 ноября 2025, 22:08

Дональд Трамп назвал российско-украинский конфликт «бредовой войной»

Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп резко высказался о ситуации на Украине, назвав происходящее «бредовым конфликтом».





Заявление прозвучало на инвестиционном форуме США и Саудовской Аравии, трансляция которого велась на официальном YouTube-канале Белого дома.



Американский лидер заявил, что обладает достаточным дипломатическим опытом и способностями переговорщика, чтобы довести кризис до завершения. Трамп напомнил, что ранее ему удалось предотвратить эскалацию нескольких международных конфликтов, в том числе между Азербайджаном и Арменией.





«Путин звонил мне и говорил: "Не могу поверить, что вы все уладили — мы пытались добиться этого годами". Я ответил: "Не волнуйся. Просто позволь мне уладить вашу бредовую войну"», — привёл Трамп детали разговора с президентом России.