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Администрация Соединенных Штатов заявила, что украинские власти не уведомили Вашингтон заранее о планируемой атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сделала это заявление на брифинге для журналистов.
В ответ на вопрос о том, предупреждал ли Киев США о подготовке атаки и получает ли поддержка от Вашингтона, Жан-Пьер категорически опровергла такую информацию.
Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, генерал-майор Апты Алаудинов, ранее заявил, что разработкой украинской операции в Курской области руководил американский генералитет и были задействованы иностранные наемники. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер также подтвердил, что Украина не предупреждала США о своих действиях.
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«Нет, абсолютно нет. Мы не имеем к этому никакого отношения. Украина должна сама сообщать о своих военных операциях. Наша политика остается неизменной: мы продолжим предоставлять Украине необходимую помощь для защиты от российской агрессии», — подчеркнула Жан-Пьер.
Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, генерал-майор Апты Алаудинов, ранее заявил, что разработкой украинской операции в Курской области руководил американский генералитет и были задействованы иностранные наемники. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер также подтвердил, что Украина не предупреждала США о своих действиях.
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Елена Перлова