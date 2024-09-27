Стало известно о продвижении российских войск в Запорожской области

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Глава Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что российские военные находятся уже на окраине города Гуляйполе. Об этом информирует РИА Новости.
Губернатор рассказал, что сейчас основные боевые действия в Запорожье разворачиваются в воздухе. По его словам, с точки зрения всей линии фронта в Новороссии и Донбассе подразделения ВС РФ не являются основным участком. Он отметил, что перемещения пока незначительные, и добавил, что российские военные находятся на окраине города Гуляйполе.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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«То есть продвижение у нас небольшое, но, в общем-то, мы не являемся основным участком», — рассказал он.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова