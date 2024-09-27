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Появилась информация о новой уловке боевиков ВСУ в Курской области

Морпех Шмель: ВСУ используют в Курской области «растяжки-треугольники»
27 сентября 2024, 06:58
Фото: istock/Olha Romaniuk

Фото: istock/Olha Romaniuk

Российский военный из морской пехоты рассказал, что украинские операторы дронов используют специальные устройства для дистанционного минирования. Об этом информирует РИА Новости.
Напомним, что в начале августа подразделения Вооруженных сил Украины пересекли границу России и вторглись в Курскую область. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о начале наступления ВСУ в этом регионе с целью захвата определенной территории.

По его словам, с дрона сбрасывают растяжку, которая приобретает треугольный вид. Военный пояснил, что при обнаружении одной из них сработают сразу три.



Боец рассказал, что во время штурма под Курском ВС РФ были обнаружены эти растяжки, и добавил, что их сумел обезвредить сапер подразделения с позывным Инженер.

Ранее сообщалось, что Кэтрин Норрис Трент, журналистка французского телеканала France24, незаконно побывала в Курской области и выпустила материал о поездке, который появился на сайте. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Киеве дали совет застрявшим в Угледаре боевикам ВСУ
Экс-спикер генштаба ВСУ Селезнев призвал начать отступление из Угледара
27 сентября 2024, 07:51

Фото: istock/Jakub Laichter

Бывший спикер генштаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев заявил, что вокруг Угледара для украинских военных сложилась кризисная ситуация. По его словам, им пора отступать. Такое мнение он выразил в эфире львовского телеканала NTA, пишет РИА Новости.
«Во-первых, тотальное преимущество вражеских сил и средств на этом участке фронта. Наименьшее по некоторым позициям – в восемь раз больше ресурсов, чем у нас», – рассказал он.

По его словам, Армия России обладает тотальным преимуществом в авиации. Селезнев отметил, что у Вооруженных сил Украины способов защиты от нее нет.

Экс-спикер пояснил, что Украине не хватает артиллерии для эффективной контрбатарейной борьбы. Он предположил, что вскоре украинские бойцы перейдут к «маневренной обороне» на Угледарском направлении.

«Поэтому я думаю, стоит принимать непростое, но важное решение об отходе на другие рубежи и позиции», – заключил он.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#армия
#армия россии
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Стало известно о продвижении российских войск в Запорожской области
Балицкий: ВС России находятся на окраине города Гуляйполе в Запорожской области
27 сентября 2024, 07:37

Фото: istock/Aleksandr Golubev

Глава Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что российские военные находятся уже на окраине города Гуляйполе. Об этом информирует РИА Новости.
Губернатор рассказал, что сейчас основные боевые действия в Запорожье разворачиваются в воздухе. По его словам, с точки зрения всей линии фронта в Новороссии и Донбассе подразделения ВС РФ не являются основным участком. Он отметил, что перемещения пока незначительные, и добавил, что российские военные находятся на окраине города Гуляйполе.

«То есть продвижение у нас небольшое, но, в общем-то, мы не являемся основным участком», — рассказал он.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#губернатор
#военные
#сво
#вс рф
#запорожье
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Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России
Минобороны: ПВО за ночь нейтрализовала над двумя регионами РФ 9 БПЛА ВСУ
27 сентября 2024, 07:20

Фото: iStock/sommersby

За ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 9 БПЛА над двумя регионами Российской Федерации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Шесть вражеских беспилотных летательных аппарата были уничтожены над территорией Ростовской области и три над территорией Белгородской. Иных подробностей в российском военном ведомстве не привели.

По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Российский военный из морской пехоты рассказал, что украинские операторы дронов используют специальные устройства для дистанционного минирования. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#всу
#минобороны
#рф
#пво
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Разведка США предупреждает: удары Украины по России могут вызвать мощный ответ Москвы
NYT: разведка США против того, чтобы Вашингтон разрешил Украине бить вглубь РФ
27 сентября 2024, 06:58

Американская разведка предостерегает Вашингтон от разрешения Украине наносить удары дальнобойным оружием по территории России, опасаясь мощного ответа Москвы, сообщает The New York Times.
По мнению разведчиков, подобные действия могут спровоцировать активизацию диверсий в Европе и атаки на военные базы США и их союзников.

Разрешение на такие удары зависит от президента США Джо Байдена, который пока не дал окончательного ответа. Поддерживающие решение считают, что это позволит ВСУ ударить по российским базам и складам, что затруднит снабжение фронта. Однако разведка сомневается, что у Украины достаточно ракет для значительного влияния на ход конфликта, и предупреждает, что Россия может перенести объекты за пределы их досягаемости.

Президент России Владимир Путин предложил обновить ядерную доктрину, указав на возможность применения ядерного оружия при агрессии с участием ядерного государства, что усиливает напряженность вокруг возможных ударов Украины по территории России.

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#разведка
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Жизнь стариков в приграничье под обстрелами: без воды, света и газа
Волонтер Чепурной: люди в приграничье Курской области готовят еду на кострах
27 сентября 2024, 06:53

Фото: istock/N-sky

В приграничных районах Курской и Белгородской областей, которые подвергаются обстрелам ВСУ, жители остались без воды, света и газа. В основном это пожилые люди, отказывающиеся уезжать из своих домов.
Волонтеры рассказали «Ленте.ру», что оставшиеся жители, среди которых много стариков, вынуждены готовить еду на кострах и ходить за водой к колодцам под обстрелами. Магазины разрушены, продукты привозят волонтеры и военные.

Волонтеры сталкиваются не только с проблемами инфраструктуры, но и с мародерством. Чепурной рассказал случай, когда местный житель попытался взломать дом, чтобы забрать стиральную машину, однако был замечен и вынужден уйти.

Жительница Глушковского района Ольга рассказала, как во время обстрелов ей и ее семье пришлось эвакуироваться, когда в их село попал снаряд. Перебои в транспортной доступности из-за разрушенных мостов вынуждают жителей пересаживаться на лодки, чтобы добраться до соседних населенных пунктов.

Елена Ровкова, волонтер из Москвы, побывавшая в приграничье Белгородской области, рассказала, что опасность сопровождает их работу ежедневно: нужно постоянно смотреть в небо, под ноги и избегать больших скоплений людей. Несмотря на близкие попадания дронов, местные жители постепенно привыкают к обстрелам.

По данным на 11 сентября, из приграничного региона эвакуировали 150 тысяч человек, пострадали более 240 мирных жителей. Бои в этих областях продолжаются с начала СВО.

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#всу
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Военкоры заявили о гибели чемпиона Украины по ММА в Курской области
«РВ»: в Курской области погиб чемпион Украины по ММА Гаврилец
27 сентября 2024, 06:39

Фото: istock/Liudmila Chernetska

Чемпион Украины по смешанным единоборствам (ММА) Назарий Гаврилец погиб в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).
По данным военкоров, Гаврилец вместе с сослуживцами зашел в один из магазинов «Пятерочка» на территории Курской области. Точные обстоятельства ликвидации бойца не разглашаются, но известно, что он служил старшим оператором группы спецназа.

«О других уничтоженных боевиках его группы официально пока не сообщается, но позже ожидаются некрологи в местных СМИ», — отмечает «РВ».
Ранее стало известно о гибели двукратного чемпиона Европы по тяжелой атлетике Александра Пелешенко, который с 2022 года служил в украинской армии и погиб в зоне специальной военной операции (СВО).

Ранее сообщалось, что военнослужащий ВВС США по имени Стивен, предположительно, погиб в результате удара по аэродрому Староконстантинова в Хмельницкой области Украины, где были уничтожены пять истребителей F-16. Об этом рассказала его жена Мелания Малвин-Паркер, сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

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РИА Новости: Боевики ВСУ повесили мирного жителя в церкви Курской области
27 сентября 2024, 06:31

Фото: istock/Gennadiy Kravchenko

Украинские боевики во время атаки на Курскую область повесили мирного жителя в одной из местных церквей.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на допрос свидетеля, являющегося родственником убитого.

По словам мужчины, он с семьей проживал в селе Черкасское Поречное Суджанского района Курской области до вторжения ВСУ. В начале августа он покинул регион вместе с некоторыми родственниками, однако его племянник остался, считая, что украинские солдаты не тронут мирного жителя.

«Они (ВСУ) над ним издевались, били, а потом затащили в церковь и повесили», — рассказал свидетель следователям.
По делу о нападении ВСУ на Курскую область признаны потерпевшими более 8 тысяч граждан.

Ранее сообщалось, что Шесть сотрудников МЧС пострадали в результате обстрела Донецка со стоны ВСУ. Пострадавших спасателей с контузией увезли в больницу. Об этом сообщает 26 сентября Telegra-канал МЧС Региона.

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#церковь
#военные
#украина
#мужчины
#солдаты
#всу
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Военные России берут ВСУ в огромные клещи под Угледаром
27 сентября 2024, 05:55

Фото: Минобороны РФ

Российская армия продолжает наступление под Угледаром, стремясь окружить группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил командир штурмового взвода с позывным Азик.

«Клещи очень огромные... Мы берем под Угледаром большую площадь, отрезая все подходные пути им. У ВСУ не будет шансов вообще», — цитирует военкор RT Максим аль-Тури слова российского штурмовика.
Ситуация в регионе продолжает оставаться напряженной, и дальнейшие действия российских сил могут существенно повлиять на исход боевых действий в этой области.

Ранее глава Минобороны РФ Андрей Белоусов сообщил о успешных действиях российских войск на красноармейском (покровском) направлении, где бойцы уверенно продвигаются вперед, уничтожая противника. Министр также выразил благодарность военнослужащим за их верность воинскому долгу и присяге, уверив, что они продолжат с честью служить России, надежно обеспечивая её безопасность.

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#клещи
#минобороны рф
#безопасность
#министр
#всу
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Страшная правда: 55 тысяч украинцев в списках пропавших без вести
55 тысяч украинцев пропали без вести — МВД Украины
27 сентября 2024, 04:55

На сегодняшний день в Украине числится 55 тысяч пропавших без вести граждан. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Леонид Тимченко.

«В реестре пропавших без вести украинцев числится 55 тысяч человек. Большинство из них — военные», — цитирует Тимченко RT.
Стоит отметить, что в декабре 2022 года российские хакеры обнародовали данные о количестве пропавших без вести солдат ВСУ, по которым число исчезнувших военнослужащих составило 35 382 человека.

Ранее сообщалось, что Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов сообщил о успешных действиях российских войск на красноармейском (покровском) направлении, где бойцы уверенно продвигаются вперед, уничтожая противника. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного в Telegram-канале ведомства. Министр также выразил благодарность военнослужащим за их верность воинскому долгу и присяге, уверив, что они продолжат с честью служить России, надежно обеспечивая её безопасность.

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