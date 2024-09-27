Появилась информация о новой уловке боевиков ВСУ в Курской области

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Российский военный из морской пехоты рассказал, что украинские операторы дронов используют специальные устройства для дистанционного минирования. Об этом информирует РИА Новости.
Напомним, что в начале августа подразделения Вооруженных сил Украины пересекли границу России и вторглись в Курскую область. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о начале наступления ВСУ в этом регионе с целью захвата определенной территории.
По его словам, с дрона сбрасывают растяжку, которая приобретает треугольный вид. Военный пояснил, что при обнаружении одной из них сработают сразу три.
Боец рассказал, что во время штурма под Курском ВС РФ были обнаружены эти растяжки, и добавил, что их сумел обезвредить сапер подразделения с позывным Инженер.
Ранее сообщалось, что Кэтрин Норрис Трент, журналистка французского телеканала France24, незаконно побывала в Курской области и выпустила материал о поездке, который появился на сайте. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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По его словам, с дрона сбрасывают растяжку, которая приобретает треугольный вид. Военный пояснил, что при обнаружении одной из них сработают сразу три.
Боец рассказал, что во время штурма под Курском ВС РФ были обнаружены эти растяжки, и добавил, что их сумел обезвредить сапер подразделения с позывным Инженер.
Ранее сообщалось, что Кэтрин Норрис Трент, журналистка французского телеканала France24, незаконно побывала в Курской области и выпустила материал о поездке, который появился на сайте. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова