В Киеве дали совет застрявшим в Угледаре боевикам ВСУ

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Бывший спикер генштаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев заявил, что вокруг Угледара для украинских военных сложилась кризисная ситуация. По его словам, им пора отступать. Такое мнение он выразил в эфире львовского телеканала NTA, пишет РИА Новости.
«Во-первых, тотальное преимущество вражеских сил и средств на этом участке фронта. Наименьшее по некоторым позициям – в восемь раз больше ресурсов, чем у нас», – рассказал он.
По его словам, Армия России обладает тотальным преимуществом в авиации. Селезнев отметил, что у Вооруженных сил Украины способов защиты от нее нет.
Экс-спикер пояснил, что Украине не хватает артиллерии для эффективной контрбатарейной борьбы. Он предположил, что вскоре украинские бойцы перейдут к «маневренной обороне» на Угледарском направлении.
«Поэтому я думаю, стоит принимать непростое, но важное решение об отходе на другие рубежи и позиции», – заключил он.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова