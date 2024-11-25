ВСУ вновь атаковали Россию американскими ракетами ATACMS

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Российские системы противовоздушной обороны сбили восемь баллистических ракет противника за минувшие сутки. Об этом сообщает Минобороны РФ в своей ежедневной сводке о ходе спецоперации.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь баллистических ракет, шесть управляемых авиационных бомб JDAM производства США и 45 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.
По данным Shot, одна из ракет ATACMS попала в пустой аэродром «Халино» в Курской области, остальные были сбиты. Ракеты выпустили из Конотопа Сумской области. Пострадавших нет.
Утром в министерстве сообщили, что минувшей ночью российские силы противовоздушной обороны сбили 23 украинских беспилотника.
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Элина Позднякова