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Украинская армия ударила ракетами ATACMS по Курской области

Фото: iStock/ N-sky

Фото: iStock/ N-sky

Вооруженные силы Украины (ВСУ) снова ударили баллистическими ракетами ATACMS по Курской области, проинформировал Телеграм-канал Baza.
Ракетный удар нанесли в ночь на понедельник, 25 ноября. Ракеты сбили в районе города Курчатов, а ещё над приграничными посёлками. Удар был комбинированным — кроме поставленных из Соединённых Штатов Америки ракет, Вооружённые силы Украины выпустили по Курской области несколько беспилотных летательных аппаратов.

Целью атаки мог быть аэродром в Курской области, передал Телеграм-канал Fighterbomber.



«Куда били и каких целей хотели достичь [ВСУ], не особо понятно, ибо авиации там давно нет, а аэродром поломать такими ударами невозможно», — говорилось в сообщении канала.

В Дмитриевском районе в 40 километрах от границы Российской Федерации и Украины сбили четыре БПЛА. Один беспилотник упал в районе Железногорска. Пострадавших и разрушений нет.

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#курская область
В Одессе на фоне воздушной тревоги прозвучали взрывы
25 ноября 2024, 13:06

Фото: istockphoto/Oleksiy Samsonov

Очередные взрывы прогремели в Одессе на юге Украины в понедельник, 25 ноября. Воздушная тревога была объявлена в городе и области в 10:32 по московскому времени, согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Об этом в своём телеграм-канале сообщает украинский телеканал «Общественное». О взрывах в городе также сообщал мэр Одессы Геннадий Труханов. Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил в своём телеграм-канале, что в результате ударов была повреждена инфраструктура. В местных пабликах публикуют фото и видео облака дыма, несколько часов висящего над городом.

Российские войска начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за организацией которого, по мнению российских властей, стоят украинские спецслужбы. С тех пор сигналы воздушной тревоги звучат на Украине практически каждый день, иногда на территории всей страны.

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Украинская армия оставляет в Часовом Яре «целые стихийные морги»
25 ноября 2024, 12:59

Фото: iStock/ Olena_Z

Украинская армия оставлят в Часовом Яре Донецкой народной республики (ДНР) «целые стихийные морги», проинформировало агентство ТАСС, ссылаясь на источник в силовых структурах.
«На брошенных опорниках (опорных пунктах) и позициях противник оставляет десятки тел своих сослуживцев», — обратил внимание собеседник агентства.

Представитель силовых структур передал, что Вооружённые силы Украины стаскивали в разбитые помещения тела бойцов украинской армии. Часть подобных «моргов» они подрывали при бегстве из Часова Яра.

Ранее военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвейчук раскрыл, что военнослужащих Вооружённых сил Украины, оставляющих свои позиции, ждёт непростая судьба. Он обратил внимание, что остались ещё части в составе украинской армии, которые продолжают активно вести боевые действия. Солдаты продолжают упорно держать оборону в Курской области.

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#днр
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Песков прокомментировал идею отправки военных из Европы на Украину
Песков: в Европе отсутствует единство мнений по отправке военных на Украину
25 ноября 2024, 12:38

Дмитрий Песков (фото: kremlin.ru)

Идеи отправки западных военных на Украину неоднократно озвучивались в столицах европейских государств, однако единства мнений по этому вопросу нет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее в этот день газета Le Monde сообщила, что в Европе возобновились дискуссии о возможности отправки военных на Украину. Причиной этому стало возможное прекращение поддержки США Киева после прихода к власти Дональда Трампа.

Песков отметил, что в Европе неоднократно озвучивались такие идеи. Но вместе с ними приводились и контраргументы от политиков, выступающих против. В настоящее время единства на этот счёт добиться не удалось, однако «горячие головы появляются».

При этом представитель Кремля добавил, что достоверно неизвестно, насколько эта информация соответствует действительности и о чём конкретно ведётся речь.

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Раскрыта судьба бросающих позиции бойцов ВСУ
Полковник Матвейчук: на бросающих позиции бойцов ВСУ открывается охота
25 ноября 2024, 12:26

Фото: iStock/Sinenkiy

Бойцов ВСУ, оставляющих свои позиции, ждёт непростая судьба. Об этом заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвейчук в беседе с «Лентой.ру».
Он отметил, что остались ещё части в составе ВСУ, которые продолжают активно вести боевые действия. В частности, продолжают упорно держать оборону солдаты в Курской области.

Однако совершенно другая ситуация обстоит с теми военными, которые были отловлены военкоматами. У них нет мотивации, а когда они понимают, что их бросили, сразу же оставляют позиции и бегут. Так, например, произошло в Великой Новоселке в ДНР.

По словам Матвейчука, многих, кто оставляет позиции, потом отлавливают и вновь отправляют в зону боевых действий. А на тех, кто ушёл и скрылся, открывается настоящая охота. В частности, многие из них пытаются бежать в Европу, реже – в Россию.

Также военэксперт напомнил, что на Украине приняли закон о том, что при первом оставлении позиции не наступает уголовная ответственность, а проводится внушение с последующей отправкой обратно на фронт

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#военные
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Начались бом в крупнейшем укрепрайоне ВСУ в Часовом Яре
25 ноября 2024, 12:08

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Боевые действия идут в крупнейшем укрепрайоне ВСУ в Часовом Яре в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что крупнейшим укрепрайоном украинских войск в городе является территория огнеупорного завода. В настоящее время российские штурмовики обходят его, чтобы взять в клещи.

Представители силовых структур сообщили агентству, что ВСУ в Часовом Яре и его окрестностях столкнулись со значительным усложнением логистики из-за ударов по трассам и иным дорогам.

Ранее сообщалось, что украинские военные при бегстве из Селидова в ДНР заминировали все колодцы и скважины, чтобы лишить местных жителей доступа к воде.

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#сво
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Стало известно, как жители освобожденной Кураховки относятся к российским военным
Пушилин: жители Кураховки очень ждали прихода ВС РФ
25 ноября 2024, 12:02

Денис Пушилин (Фото: kremlin.ru)

Жители освобожденной Кураховки в ДНР рассказали, что очень ждали прихода России. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».
Он рассказал, что ему удалось пообщаться с жителями Кураховки.

«Они высказали позицию, что очень долго ждали, когда вернется Россия. Конечно, люди натерпелись, что уж тут говорить. Ждут, когда будет возможность уже в безопасности полностью и получить документы», — отметил Пушилин.

По его словам, люди уже скоро смогут оформить пособия. На сегодняшний день им помогают российские военные. Люди обеспечиваются всем необходимым.

Об освобождении Кураховки Минобороны РФ заявляло 2 ноября.

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ВСУ попытались повторить в Селидове провокацию в Буче, заявил Мирошник
25 ноября 2024, 11:46

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

Украинские войска устроили «кровавую баню» в населённом пункте Селидово в ДНР в попытке повторить провокацию в Буче. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевских властей Родион Мирошник в беседе с РИА Новости.
По его словам, когда западные страны заговорили о проведении мирных переговоров, киевские власти начали готовить «Бучу-2», но уже в Селидово в ДНР.

Мирошник добавил, что эвакуированные из населённого пункта местные жители сообщают о десятках убитых мирных гражданах на улицах города. Они приводят подробности, уточняя адреса и имена убитых, а также описывают украинских военных, совершавших преступления.

«Кровавую баню», по словам Мирошника, ВСУ устроили за несколько дней до освобождения города российскими военными.

Следственные органы, основываясь на показаниях свидетелей, будут разбираться в произошедшем.

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#всу
#днр
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Власти просят киевлян не выходить на улицу из-за плохого состояния воздуха
25 ноября 2024, 11:44

Фото: istockphoto/graffoto8

Власти Киева рекомендуют жителям города не выходить на улицу без крайней необходимости. Также следует плотно закрыть окна в помещениях.
Причина заключается в ухудшении состояния воздуха. Об этом в своём телеграм-канале сообщили представители Киевской городской военной администрации. Уточняется, что в двух районах украинской столицы зафиксировано опасное повышение концентрации взвешенных частиц (пыли). О причинах ухудшения состояния воздуха не сообщается. Горожанам рекомендуют оставаться дома и пить как можно больше жидкости.

В предыдущий раз значительное ухудшение состояния воздуха в столице Украины фиксировалось в конце сентября. Тогда по всему городу распространился густой смог, причиной которого называлось большое количество пожаров в регионе.

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Le Monde: Европа снова обсуждает отправку войск на Украину
25 ноября 2024, 11:32

Фото: iStock/ChiccoDodiFC

Страны Европы возобновили обсуждения возможной отправки солдат частных военных компаний (ЧВК) на Украину. Об этом сообщила газета Le Monde.
Отмечается, что в последние недели европейские власти возобновили рассмотрение возможности отправки на Украину западных войск и частных оборонных компаний.

По данным издания, эти дискуссии связаны с ожидаемым отказом США от поддержки Украины после вступления в должность президента победившего на выборах Дональда Трампа. При этом часть стран Евросоюза выступают против таких планов, которые впервые озвучил президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи союзников Украины в Париже в феврале этого года.

Издание подчёркивает, что власти Франции и Министерство Вооруженных сил страны пока не давало разрешения на отправку своих военных на Украину, однако данный вопрос обсуждается, в частности, между Парижем и Лондоном уже несколько месяцев.

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