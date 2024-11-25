Украинская армия ударила ракетами ATACMS по Курской области

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) снова ударили баллистическими ракетами ATACMS по Курской области, проинформировал Телеграм-канал Baza.
Ракетный удар нанесли в ночь на понедельник, 25 ноября. Ракеты сбили в районе города Курчатов, а ещё над приграничными посёлками. Удар был комбинированным — кроме поставленных из Соединённых Штатов Америки ракет, Вооружённые силы Украины выпустили по Курской области несколько беспилотных летательных аппаратов.
Целью атаки мог быть аэродром в Курской области, передал Телеграм-канал Fighterbomber.
В Дмитриевском районе в 40 километрах от границы Российской Федерации и Украины сбили четыре БПЛА. Один беспилотник упал в районе Железногорска. Пострадавших и разрушений нет.
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Целью атаки мог быть аэродром в Курской области, передал Телеграм-канал Fighterbomber.
«Куда били и каких целей хотели достичь [ВСУ], не особо понятно, ибо авиации там давно нет, а аэродром поломать такими ударами невозможно», — говорилось в сообщении канала.
В Дмитриевском районе в 40 километрах от границы Российской Федерации и Украины сбили четыре БПЛА. Один беспилотник упал в районе Железногорска. Пострадавших и разрушений нет.
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Ольга Енгалычева