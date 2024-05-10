Россия удивила ответом на американское оружие на Украине

Фото: iStock/donfiore
ВС России эффективно создают помехи американскому высокоточному оружию на Украине при помощи средств радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщает Business Insider.
Украинская армия за период всех боевых действий применяла американское высокоточное оружие, такое как HIMARS и Joint Direct Attack Munitions. Но при этом широко используемая российская РЭБ регулярно снижает эффективность данного оружия.
В материале статьи указывается, что военнослужащие ВС РФ, вероятно, проявляют усиленный интерес к использованию средств РЭБ в бою, особенно за последний год.
Ранее в Минобороны России сообщили, что в течение недели российские войска уничтожили склад ракетного вооружения западного производства в Одессе.
Читайте также:
ВС России уничтожили склад ракетного вооружения западного производства в Одессе
Пушков заявил, что Западу нужно осознавать последствия отправки войск на Украину
Военкоры сообщили о наступлении ВС РФ под Харьковом на пяти направлениях
В материале статьи указывается, что военнослужащие ВС РФ, вероятно, проявляют усиленный интерес к использованию средств РЭБ в бою, особенно за последний год.
Ранее в Минобороны России сообщили, что в течение недели российские войска уничтожили склад ракетного вооружения западного производства в Одессе.
Читайте также:
ВС России уничтожили склад ракетного вооружения западного производства в Одессе
Пушков заявил, что Западу нужно осознавать последствия отправки войск на Украину
Военкоры сообщили о наступлении ВС РФ под Харьковом на пяти направлениях
Екатерина Коршунова