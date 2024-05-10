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Россия удивила ответом на американское оружие на Украине

BI: Россия создает помехи американскому оружию на Украине при помощи РЭБ
10 мая 2024, 17:43
Фото: iStock/donfiore

Фото: iStock/donfiore

ВС России эффективно создают помехи американскому высокоточному оружию на Украине при помощи средств радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщает Business Insider.
Украинская армия за период всех боевых действий применяла американское высокоточное оружие, такое как HIMARS и Joint Direct Attack Munitions. Но при этом широко используемая российская РЭБ регулярно снижает эффективность данного оружия.

В материале статьи указывается, что военнослужащие ВС РФ, вероятно, проявляют усиленный интерес к использованию средств РЭБ в бою, особенно за последний год.



Ранее в Минобороны России сообщили, что в течение недели российские войска уничтожили склад ракетного вооружения западного производства в Одессе.

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#оружие
#армия
#вс рф
#минобороны
#вооружения
Зеленский: ВС РФ начали наступление в Харьковской области
10 мая 2024, 18:45

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские силы начали наступление в Харьковской области, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего выступления, отрывок из которого публикует «Страна.ua».
По словам украинского лидера, Вооружённые силы РФ пошли в наступление на севере Харьковской области. Зеленский заявил, что ВСУ ждали этого и пока что сдерживают российскую армию.

При этом Зеленский подчеркнул, что не имеет представления о том, какие резервы ВС РФ готовы задействовать при наступлении на этом направлении.

Ранее российские военкоры сообщали, что в Харьковской области украинские боевики сдаются в плен ВС РФ. Подробнее об этом можно прочитать в материале «Радио 1».

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#сво
#всу
#вс рф
#харьковская область
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США анонсируют новый пакет военной помощи Украине
Politico: США выделят дополнительно $400 млн военной помощи Украине
10 мая 2024, 17:59

Фото: iStock/Sergey Dolgikh

США анонсируют дополнительный пакет военной помощи Украине в размере 400 миллионов долларов. Об этом сообщает Politico.
Отмечается, что объявление о новом пакете помощи для киевского режима состоится «как раз в тот момент, когда Россия начала крупное наступление на Харьков». По данным источника, в состав помощи войдут ракеты для Patriot и Stinger, БМП Bradley, бронетранспортеры MRAP, ПТРК Javelin.

Напомним, ранее палата представителей Конгресса США приняла законопроект о выделении дополнительной помощи Украине. Позже президент США Джо Байден подписал данный закон. Документ предполагает выделение военной помощи почти на 61 миллиард долларов.

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#спецоперация
#харьков
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Пушков заявил, что Западу нужно осознавать последствия отправки войск на Украину
10 мая 2024, 17:22

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков прокомментировал заявление заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга об отсутствии у Альянса планов отправлять войска на Украину. Свой комментарий Пушков написал в Telegram-канале.
Пушков отметил, что заявление Столтенберга является реакцией на последнее предупреждение РФ — проведение учений по применению нестратегического ядерного оружия. По словам сенатора, Западу следует осознавать последствия отправки своих войск на Украину.

Он добавил, что лучше не делать такой шаг.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон в феврале текущего года заявлял, что на Западе обсуждают возможность отправки войск на Украину. Он признал, что соглашение еще не достигнуто, однако, по мнению французского лидера, «ничего исключать нельзя».

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#военные
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На Украине заявили, что Вашингтон мешает Киеву одержать победу в СВО
Генерал ВСУ Романенко: США заставляют союзников сдвигать сроки поставок F-16
10 мая 2024, 17:02

Фото: iStock/yucelyilmaz

Соединённые Штаты давят на европейских союзников Киева, заставляя сдвинуть сроки поставок истребителей F-16, с таким заявлением выступил бывший заместитель начальника генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко в интервью для «Фабрика новостей».
«Американцы заявили, что они не видят оснований для внесения изменений по этому поводу, но это с одной стороны, а с другой — те же американцы давят на европейских союзников, чтобы те отодвигали срок передачи F-16», — сообщил Романенко.

По его словам, поставки западных истребителей можно было начать ещё в прошлом году, однако, Соединённые Штаты продолжают отодвигать сроки, запланировав начало поставок уже на осень.

Романенко убеждён, что именно Вашингтон заставляет союзников Киева в Европе отодвигать сроки поставок, попутно делая публичные заявления о необходимости поддержки Украины.

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#истребитель f-16
#всу
#сво
#сша
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Наступит критическая фаза: На Украине предрекли скорый провал ВСУ
Павлюк: Критическая фаза конфликта на Украине наступит через два месяца
10 мая 2024, 16:47

Фото: iStock/Prostock-Studio

Следующие два месяца станут критически важными для ВСУ на полях спецоперации, об этом заявил командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк в интервью для The Economist.
«Критическая фаза войны наступит в ближайшие два месяца», — прокомментировал сложившуюся ситуацию Павлюк.

По словам украинского генерала, новый пакет военной помощи от Соединённых Штатов Америки только начинает прибывать на поля спецоперации, чем успешно пользуются Вооружённые силы РФ.

Павлюк также подчеркнул, что украинская армия испытывает дефицит в технике и боеприпасах, а не в личном составе.

Ранее российские военкоры сообщили, что на Харьковском направлении боевики ВСУ добровольно сдаются в плен ВС РФ.

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РВ: Украинские боевики сдаются в плен ВС РФ в Харьковской области
10 мая 2024, 16:17

Фото: iStock/Michele Ursi

Украинские солдаты сдаются в российский плен на Харьковском направлении, об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Военкоры публикуют фото боевиков Вооружённых сил Украины, которые приняли решение сдаться в плен наступающей российской армии.

Ранее РВ также писал, что Киев потерял контроль над пятью населёнными пунктами в Харьковской области. ВС РФ успешно продвинулись на участке сёл Стрелечье-Красное-Пыльная-Борисовка в направлении Липцов, а также у посёлка Плетневка к Волчанску. Эти данные подтверждают работающие на украинскую армию военные аналитики, которые публикуют карты с продвижением российских войск. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#вс рф
#всу
#сво
#харьковская область
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РВ: Украина потеряла контроль над пятью населёнными пунктами Харьковской области
10 мая 2024, 15:52

Фото: iStock/Jakub Laichter

Российская армия продвинулась в Харьковской области, получив контроль над пятью посёлками. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Отмечается, что ВС РФ успешно продвинулись на участке сёл Стрелечье-Красное-Пыльная-Борисовка в направлении Липцов, а также у посёлка Плетневка к Волчанску. Эти данные подтверждают работающие на украинскую армию военные аналитики, которые публикуют карты с продвижением российских войск.

Также сообщается о наступательных операциях пехотных подразделений ВС РФ при поддержке бронетехники, артиллерийского огня, ударных и разведывательных беспилотников, а также систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Кроме того, известно, что главные силы российской армии в настоящее время в боевые действия не вводятся.

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Украинские власти объявили об эвакуации жителей Волчанска в Харьковской области
#всу
#вс рф
#харьков
#сво
#военные
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Украинские власти объявили об эвакуации жителей Волчанска в Харьковской области
10 мая 2024, 15:38

Фото: iStock/chris-mueller

Украинские власти сообщили об эвакуации жителей Волчанска и соседних населённых пунктов Харьковской области. Об этом сообщил глава подконтрольной Киеву городской администрации Тамаз Гамбарашвили в эфире «Общественного радио».
По его словам, большая часть людей покидает населённые пункты самостоятельно на личных автомобилях.

Напомним, что Волчанск находится в северной части региона. По данным 2022 года в нём проживали свыше 17 тысяч человек.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА Новости об ударах российских войск по ВСУ. Минувшей ночью в 03:20 были произведены удары по позициям украинских войск и складам вооружения ВСУ в районе Харькова.

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#харьков
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#жители
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ВС России уничтожили склад ракетного вооружения западного производства в Одессе
10 мая 2024, 15:00

Фото: iStock/maki_shmaki

В Минобороны России сообщили, что в течение недели российские войска уничтожили склад ракетного вооружения западного производства в Одессе.
Отмечается, что ВС РФ поразили радиолокационные станции зенитного ракетного комплекса С-300 и станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей П-19. Российская армия также атаковала склад топлива объединенного центра материально-технического обеспечения ВСУ.

В военном ведомстве подчеркнули, что атака производилась с помощью ракетных войск, артиллерии и дронов.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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