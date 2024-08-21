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Участие американской частной военной компании Forward Observation Group в нападении на Курскую область со стороны ВСУ – это вызов для России, на который нужно немедленно ответить, заявил в беседе с РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.
«Участие американской частной военной компании в нападении ВСУ на Курскую область неудивительно, поскольку они не только наблюдатели, но и, фактически, командиры ВСУ», — сказал Дмитрий Белик.
Депутат подчеркнул, что Вашингтон уже интегрировал своих солдат в украинскую армию и начал проводить военный эксперимент по эффективности своих действий. Теперь США полностью вовлечены в конфликт на Украине
«Частные военные компании являются «глазами и ушами» американской армии во всех военных операциях украинской армии», — подчеркнул парламентарий.
Депутат также призвал применить показательное наказание для попавших в плен американских наёмников, чтобы исключить возможность «прихода на российскую землю с оружием».
Несколько дней назад ЧВК Forward Observation Group разместила в социальных сетях фотографию, на которой трое мужчин в военной форме позируют на фоне бронемашины. При этом подпись гласила: «Ребята в Курске», а геолокация указывала на Курскую область.
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