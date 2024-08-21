ВСУ атаковали гражданский автомобиль в Курской области, есть погибшие

Фото: istockphoto / imantsu
Вооружённые силы Украины сбросили взрывное устройство с коптера на автомобиль в Большесолдатском районе Курской области. Об этом сообщили в РИА Новости.
В результате атаки пострадали три человека: женщина погибла, двое мужчин получили ранения.
Остальные пострадавшие находятся под наблюдением медицинского персонала.
Читайте также:
Беспрецедентная атака БПЛА на Москву: Зачем Украина повышает градус напряженности?
ВСУ пытались устроить техногенную катастрофу на заводе под Брянском
Провал ВСУ в Курской области может привести к новым фронтам внутри Украины
«Сегодня в Большесолдатском районе произошло нападение: с украинского коптера на автомобиль было сброшено взрывное устройство. В результате пострадали два местных жителя. Оба они самостоятельно добрались до больницы, где им была оказана медицинская помощь. К сожалению, ещё одна женщина скончалась на месте — полученные ранения были несовместимы с жизнью», — написал врио губернатора Алексей Смирнов в своём телеграм-канале.
Остальные пострадавшие находятся под наблюдением медицинского персонала.
Читайте также:
Беспрецедентная атака БПЛА на Москву: Зачем Украина повышает градус напряженности?
ВСУ пытались устроить техногенную катастрофу на заводе под Брянском
Провал ВСУ в Курской области может привести к новым фронтам внутри Украины
Мира Полтева