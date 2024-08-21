Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Российские войска впервые применили БПЛА, нечувствительные к средствам РЭБ

Российские войска впервые применили БПЛА, нечувствительные к средствам РЭБ

21 августа 2024, 12:34
Фото: istockphoto/vadimrysev

Фото: istockphoto/vadimrysev

Российские военные в ходе боевых действий в зоне специальной военной операции впервые применили беспилотники, нечувствительные к средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Ати дроны принимают сигнал от оператора через кабель, который разматывается по мере их движения.


Именно такой способ управления БПЛА делает его неуязвимым для средств РЭБ, сообщает издание Forbes. Волоконно-оптические беспилотники и местонахождение операторов, которые ими управляют, невозможно обнаружить, используя привычные методы пеленгации.

В публикации отмечается, что украинские военные сумели захватить российский прототип волоконно-оптического дрона ещё весной. Теперь украинские инженеры также работают над подобным проектом, пишут авторы материала. На какой стадии находятся разработки, в статье не указывается.

Читайте также:

ВС РФ изобрели новый способ борьбы с дронами ВСУ — видео

Невосприимчивый к РЭБ «Князь Вандал Новгородский» охотится на ВСУ под Курском — видео

В России началось серийное производство БПЛА-тяжеловеса
#военные
#разработки
#бпла
#беспилотник
ВС РФ освободили населенный пункт Желанное в ДНР
21 августа 2024, 13:16

Фото: istockphoto / Aleksandr Golubev

Министерство обороны Российской Федерации сообщило об освобождении населённого пункта Желанное в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили РИА Новости.
Подразделения группировки «Центр» хорошо справились с поставленной задачей.

«Подразделениями группировки войск «Центр» в результате активных действий освобожден населенный пункт Желанное Донецкой Народной Республики», — говорится в официальном сообщении министерства.

Желанная цель находится в пяти километрах к юго-западу от населённого пункта Прогресс. Это часть большого Очеретинского плацдарма для дальнейшего наступления на Новогродовку, Мирноград, Селидово и Курахово.

Также российские военные успешно атаковали позиции 23-й, 53-й и 151-й механизированных бригад Вооружённых сил Украины, а также 15-й бригады национальной гвардии в окрестностях населённых пунктов Щербиновка, Тарасовка, Журавка, Калиново, Дзержинск и Гродовка.

Читайте также:

ВСУ атаковали гражданский автомобиль в Курской области, есть погибшие

Белик: участие американской ЧВК в нападении на Курскую область — вызов для РФ

ВСУ пытались устроить техногенную катастрофу на заводе под Брянском
#военные
#автомобиль
#всу
#чвк
#днр
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Белик: участие американской ЧВК в нападении на Курскую область — вызов для РФ
21 августа 2024, 13:10

Фото: istockphoto / EvgeniyShkolenko

Участие американской частной военной компании Forward Observation Group в нападении на Курскую область со стороны ВСУ – это вызов для России, на который нужно немедленно ответить, заявил в беседе с РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.
«Участие американской частной военной компании в нападении ВСУ на Курскую область неудивительно, поскольку они не только наблюдатели, но и, фактически, командиры ВСУ», — сказал Дмитрий Белик.

Депутат подчеркнул, что Вашингтон уже интегрировал своих солдат в украинскую армию и начал проводить военный эксперимент по эффективности своих действий. Теперь США полностью вовлечены в конфликт на Украине

«Частные военные компании являются «глазами и ушами» американской армии во всех военных операциях украинской армии», — подчеркнул парламентарий.

Депутат также призвал применить показательное наказание для попавших в плен американских наёмников, чтобы исключить возможность «прихода на российскую землю с оружием».

Несколько дней назад ЧВК Forward Observation Group разместила в социальных сетях фотографию, на которой трое мужчин в военной форме позируют на фоне бронемашины. При этом подпись гласила: «Ребята в Курске», а геолокация указывала на Курскую область.

Читайте также:

ВСУ атаковали гражданский автомобиль в Курской области, есть погибшие

Медведев: Решение Украины напасть на Курскую область увеличит их потери

Российские войска впервые применили БПЛА, нечувствительные к средствам РЭБ
#сша
#военные
#конфликт
#эксперимент
#наказание
#компании
#депутат
#наблюдатели
#всу
#солдат
#чвк
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВСУ атаковали гражданский автомобиль в Курской области, есть погибшие
21 августа 2024, 12:50

Фото: istockphoto / imantsu

Вооружённые силы Украины сбросили взрывное устройство с коптера на автомобиль в Большесолдатском районе Курской области. Об этом сообщили в РИА Новости.
В результате атаки пострадали три человека: женщина погибла, двое мужчин получили ранения.

«Сегодня в Большесолдатском районе произошло нападение: с украинского коптера на автомобиль было сброшено взрывное устройство. В результате пострадали два местных жителя. Оба они самостоятельно добрались до больницы, где им была оказана медицинская помощь. К сожалению, ещё одна женщина скончалась на месте — полученные ранения были несовместимы с жизнью», — написал врио губернатора Алексей Смирнов в своём телеграм-канале.

Остальные пострадавшие находятся под наблюдением медицинского персонала.

Читайте также:

Беспрецедентная атака БПЛА на Москву: Зачем Украина повышает градус напряженности?

ВСУ пытались устроить техногенную катастрофу на заводе под Брянском

Провал ВСУ в Курской области может привести к новым фронтам внутри Украины
#нападение
#помощь
#пострадавшие
#автомобиль
#женщина
#украина
#бпла
#больницы
#сво
#всу
#атака
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Беспрецедентная атака БПЛА на Москву: Зачем Украина повышает градус напряженности?
В Москве отразили одну из самых масштабных атак БПЛА: сбито 10 дронов ВСУ
21 августа 2024, 12:43

Фото: istock / sommersby

В ночь на 21 августа Москва подверглась одной из самых масштабных атак с применением БПЛА за все время. Что известно к этому часу об ударах ВСУ по столице — читайте в материале «Радио 1».

Что известно об атаке ВСУ на Москву 21 августа

В 3 часа ночи появилось сообщение мэра Москвы Сергея Собянина о попытке БПЛА пролететь с юга к Москве:

«Силами ПВО Минобороны в городском округе Подольск отражена атака беспилотника, летевшего на Москву», — сообщил градоначальник.
Спустя 15 минут там же ПВО сбили еще два дрона.

В 3:46 Собянин проинформировал о четвертом беспилотнике, не указав район, в котором сработала система ПВО. Телеграм-канал Baza опубликовал ролик, зафиксировавший поражение этого БПЛА.

В 4:23 сообщалось уже о восьми вражеских дронах.

К 4:43 – число сбитых беспилотников достигло 10.

В 7:11 появился официальный релиз Минобороны РФ, в котором сообщалось, что в Московской области ПВО сбили 11 целей, 23 — в Брянской области, 6 — в Белгородской, 3 — в Калужской.
ВСУ пытались устроить техногенную катастрофу на заводе под Брянском
ВСУ пытались устроить техногенную катастрофу на заводе под Брянском

Последствия атаки ВСУ на Москву 21 августа

Собянин сообщил, что по предварительной информации на месте падения фрагментов БПЛА нет разрушений и пострадавших. Градоначальник отметил, что экстренные службы работают на месте инцидента. Он подчеркнул, что городские власти продолжают следить за ситуацией.

Во время атаки БПЛА в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский были введены временные меры для обеспечения безопасности полетов гражданских авиалайнеров, в результате чего восемь самолетов направились на запасные аэродромы. Сейчас аэропорты функционируют в обычном режиме.

Как защищено небо над Москвой

Стоит отметить, что попытка атаки ВСУ с помощью БПЛА на столицу России произошла спустя неделю после того, как Собянин в рамках форума «Территория смыслов» сделал заявление о защищённости неба над Москвой.
«Москва первая вообще испытала на себе удары беспилотников, они прилетали в правительственные здания, в жилые здания и даже в Кремль. Благодаря совместной большой работе, проделанной с Министерством обороны, сегодня московское небо защищено надёжнее, чем, может быть, другие регионы, и уже в течение года ни одного попадания на территорию города нет, хотя атаки не прекращаются ни на один день», — заявил он 13 августа в ходе встречи.
Обстановка в Курской области, атака БПЛА на Москву, бои за Нелеповку: последние новости СВО
Обстановка в Курской области, атака БПЛА на Москву, бои за Нелеповку: последние новости СВО

Что говорят эксперты об атаке ВСУ на Москву

Военкор Юрий Котенок отметил, что украинские беспилотники 21 августа предприняли масштабную атаку на российские регионы и попытались прорваться к Москве после двух дней «относительного затишья».

Военный эксперт Игорь Коротченко в беседе с «Радио 1» сказал, что эту масштабную террористическую атаку лично санкционировал Владимир Зеленский.
«‎С точки зрения мер нашего реагирования, мы должны воспринимать его как международного террориста. Человек, который отдает приказы об террористических атаках против Российской Федерации, является приоритетной целью. Он должен быть уничтожен в качестве ответных мер Российской Федерацией. Мы рассчитываем, что такое решение будет принято в центрах принятия решений, в противном случае такие атаки будут повторяться в возрастающем масштабе. Зло должно быть наказано, Зеленский — подонок и убийца, на его руках кровь российских граждан», — высказался Коротченко.

Генерал-майор авиации Сергей Липовой выдвинул предположение, что под видом беженцев с Украины скрываются представители пятой колонны. Как считает Липовой, именно они собирают и запускают беспилотники, в том числе в сторону Москвы.
«У нас большое количество под видом беженцев, пятая колонна, которая сбежала с Украины и разместилась в близлежащих регионах, в том числе в Московской области. Судя по всему, оттуда, с места компактного поселения, идут эти запуски. Думаю, в ближайшее время их обезвредят — тех, кто делает эти беспилотники у себя в гаражах, подвалах, сараях и запускает», — отметил Липовой в беседе с NEWS.ru.
Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник подчеркнул, что атаки ВСУ связаны с визитами в Киев политиков иностранных государств.
«Украина повышает градус напряженности. Возможно, они таким образом готовятся к переговорам. Сейчас на Украину приезжают высокопоставленные политики с мирными инициативами, и это повышает их самооценку, вот они и показывают, на что якобы способны. Поразить цели не может, но запустить можем. В итоге эскалация только расширяется», — объяснил Колесник в беседе с «Лентой.ру».
Читайте также:

«Подонок и убийца»: Военэскперт Коротченко о последствиях для Зеленского атаки ВСУ на Москву

Обстановка в Курской области, атака БПЛА на Москву, бои за Нелеповку: последние новости СВО

Провал ВСУ в Курской области может привести к новым фронтам внутри Украины

#москва
#подольск
#радио
#ночь
#бпла
#специалисты
#происшествия
#всу
#минобороны
#атака
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Медведев: Решение Украины напасть на Курскую область увеличит их потери
21 августа 2024, 12:36

Фото: сайт Кремля

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что решение украинского командования совершить теракт в Курской области приведёт к значительному увеличению потерь для Украины. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
«Будет гораздо больше бессмысленных потерь, существенно больше уничтоженной военной техники и радикально больше погибших», — подчеркнул Медведев.

Политик намекнул, что западные покровители, поддерживающие Вооружённые силы Украины, сделали только хуже. Им не стоит радоваться атаке на Курской области. Уже есть доказательства, что операцию готовили с участием спецслужб США, Великобритании и Польши.

Ранее пленный украинский военный Денис Попов рассказал, что командование ВСУ отправляло своих солдат на верную смерть, когда отдавало приказ перейти границу в Курской области. Сам мужчина не хотел участвовать в операции, так как считает, что власти поступили глупо.

За время боевых действий ВСУ потеряли более 4130 бойцов на Курском направлении.

Читайте также:

«Подонок и убийца»: Военэскперт Коротченко о последствиях для Зеленского атаки ВСУ на Москву

Провал ВСУ в Курской области может привести к новым фронтам внутри Украины
#сша
#смерть
#мужчина
#операции
#всу
#солдат
#медведев
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Белоусов наградил «Золотыми звёздами» героев, отличившихся в ходе спецоперации
21 августа 2024, 12:27

Фото: istockphoto / fortton

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов наградил военнослужащих, проявивших мужество и отвагу в ходе военной операции. Им были вручены «Золотые Звезды» Героев РФ. Об этом сообщили в Коммерсанте.
Отличившимся бойцам было передано именное огнестрельное оружие.

Церемония награждения прошла в Национальном центре управления обороной Российской Федерации. Андрей Белоусов, выступая перед военнослужащими, поздравил их с заслуженными наградами и выразил благодарность за образцовое исполнение служебных обязанностей. Число награждённых не было озвучено.

«Благодарю вас за безупречное выполнение должностных обязанностей. Ваши заслуги были высоко оценены президентом», — сказал Андрей Белоусов.

15 августа на совещаниях у министра обороны обсуждались вопросы безопасности регионов, граничащих с Украиной. В Белгородской, Брянской и Курской областях готовится план дополнительной защиты населения и объектов инфраструктуры.

Читайте также:

Медведев: Россия избежала опасности попадания в «переговорный капкан»

Стало известно количество погибших из-за атаки ВСУ на Курскую область

Захарова: отправка БПЛА Киеву подтверждает вовлеченность Латвии в конфликт
#россия
#конфликт
#оружие
#бпла
#план
#церемония
#всу
#медведев
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВСУ пытались устроить техногенную катастрофу на заводе под Брянском
21 августа 2024, 12:13

Фото: istockphoto / oatawa

Ночью украинская армия планировала провести атаку на мусорный полигон и завод по переработке отходов с использованием беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.
В случае успеха ядовитый газ с частицами формальдегида мог бы распространиться по всей области.

За ночь в небе над городом было уничтожено 23 украинских беспилотника. Большинство из них упали на подступах к посёлку Большое Полпино, где находятся мусорный полигон и завод по переработке пластиковых отходов.

«Если бы один из дронов достиг цели, это могло бы привести к пожару и образованию токсичного облака. Такое облако накрыло бы микрорайон Новостройка в Володарском районе Брянска и распространилось бы дальше. Однако силы ПВО РФ успешно предотвратили это», — сообщили в издании.

Ранее Министерство обороны России сообщило о крупном нападении украинских беспилотных летательных аппаратов, которое было отражено ночью. Всего было сбито 45 воздушных целей в пяти регионах страны.

Читайте также:

«Подонок и убийца»: Военэскперт Коротченко о последствиях для Зеленского атаки ВСУ на Москву

Обстановка в Курской области, атака БПЛА на Москву, бои за Нелеповку: последние новости СВО

Провал ВСУ в Курской области может привести к новым фронтам внутри Украины
#газ
#завод
#ночь
#полигон
#новостройка
#страны
#рф
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Подонок и убийца»: Военэскперт Коротченко о последствиях для Зеленского атаки ВСУ на Москву
Военэскперт Коротченко: за атаку на Москву Зеленский должен быть уничтожен
21 августа 2024, 12:03

В ночь на 21 августа Москва пережила одну из самых масштабных попыток атаки беспилотниками. Мэр Сергей Собянин сообщил, что в течение двух часов системы противовоздушной обороны уничтожили десять дронов, которые направлялись в сторону города.
Военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в беседе с «Радио 1» сказал, что эту масштабную террористическую атаку лично санкционировал Владимир Зеленский.

«‎С точки зрения мер нашего реагирования, мы должны воспринимать его как международного террориста. Человек, который отдает приказы об террористических атаках против Российской Федерации, является приоритетной целью. Он должен быть уничтожен в качестве ответных мер Российской Федерацией. Мы рассчитываем, что такое решение будет принято в центрах принятия решений, в противном случае такие атаки будут повторяться в возрастающем масштабе. Зло должно быть наказано, Зеленский — подонок и убийца, на его руках кровь российских граждан», — сказал военный эксперт.

Он подчеркнул, что данная террористическая атака вновь продемонстрировала истинную природу режима, действующего на Украине. По мнению эксперта, для предотвращения подобных атак в будущем необходимо устранить Владимира Зеленского.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Читайте также:

В сети появились кадры момента уничтожения беспилотника над Подольском

Появилась информация, что у боевиков ВСУ есть неуязвимый дрон

Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России
#эксперт
#владимир зеленский
#всу
#атака
#пво
#дроны
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Обстановка в Курской области, атака БПЛА на Москву, бои за Нелеповку: последние новости СВО
Марочко сообщил об уничтожении ВСУ под Белогоровкой с нескольких направлений
21 августа 2024, 11:03

Фото: istock /TebNad

Ночью 21 августа Москва подверглась одной из самых масштабных попыток атаки с применением БПЛА с начала СВО, тем временем в Курской области противник стремится расширить зону влияния после попытки пересечения границы 6 августа.
Последние новости с основных направлений спецоперации и из Курской области по состоянию на 21 августа приводит редакция «Радио 1».

Самая масштабная атака БПЛА ВСУ по Москве

В ночь на 21 августа средства ПВО уничтожили 45 украинских беспилотников самолетного типа, 11 из которых — над Подмосковьем, сообщили в Минобороны РФ.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ВСУ атаковали Москву 10-ю беспилотниками. Все они были сбиты средствами ПВО. Он отметил, что это стало одной из самых масштабных атак по региону за все время. В результате атаки пострадавших нет. Упавшие обломки не причинили каких-либо разрушений.

Другие 23 дрона было сбито над Брянской областью, 6 — над Белгородской, 3 — над Калужской и 2 — над Курской.

Курская область

В Курской области украинские формирования стараются расширить зону влияния после попытки пересечения границы 6 августа. Российская армия отражает атаки.

ВСУ попытались осуществить прорыв в районе населённых пунктов Комаровка и Ольговка, но понесли потери и отступили. После неудачной для ВСУ атаки в плен ВС РФ попали три украинских солдата.

Ожесточённые бои продолжатся в районе Суджи. Речь о районе Черкасского Поречного, где украинская армия численностью до 30 боевиков и две БМП атаковали населённый пункт.

Сообщается, что за прошедшие сутки потери противника составили более 390 бойцов (из них до 300 на Сумском направлении).

После атаки украинских войск на Курскую области погибли 31 человек, 143 пострадали, сообщили ТАСС в медицинских службах.

ВС РФ ударили по подразделению «Кракен» в Николаевской области

В Галициново в Николаевской области Украины был зафиксирован «прилет», сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости.

«На юге Николаевской области есть село Галициново, там Глиноземный завод и серьезная портовая зона. Все это облюбовали запрещенные в России экстремисты из шайки "Кракен"*… И вот, наконец, к ним прилетело», — заявил Лебедев.
Подполье: Российские войска ударили по подразделению «Кракен»* под Николаевом
Подполье: Российские войска ударили по подразделению «Кракен»* под Николаевом

Боевики ВСУ попали в огневые «клещи»

ВСУ попали под перекрестный огонь под Белогоровкой в ЛНР, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Тактическая ситуация на фронте изменилась. Как утверждает Марочко, улучшение позиций ВС РФ на северо-западе от Белогоровки и Золотаревки открыло новые возможности. Теперь атаки по позициям украинских солдат наносятся с нескольких направлений. Это влияет на оперативную обстановку командования ВСУ, а также находящихся на месте военных.

ВСУ бросили позиции в Нью-Йорке

Украинские бойцы бросили свои позиции в поселке Нью-Йорк, расположенном в ДНР. На кадрах, опубликованных «Известиями», виден один из блиндажей, брошенный солдатами ВСУ. Военнослужащие оставили на позициях практически все свои вещи, в том числе западное оружие.
Фото: istock / Jakub Laichter

Покровское направление

Российские войска продолжают зажимать в мощнейшие клещи ВСУ на Покровском направлении. Обозреватели издания «Царьград» сообщили, что оборона украинской армии под Покровском испытала на себе критический перегруз. Причиной тому стала отправка боеспособных подразделений на Курскую область, что сразу же ослабило позиции ВСУ.

Военкор Евгений Лисицын сообщил, что ВС РФ взяли под контроль террикон северо-восточнее Селидово и юго-восточнее Новогродовки. Это позволит российской армии более уверенно и оперативно занимать дальнейшие территории. Из-за катастрофических потерь и риска попасть в плотное огневое кольцо украинские командиры приняли решение отступать из Камышовки, что также дало фору войскам Росси.

Донецкое направление

Подразделения «Юг», улучшив положение по переднему краю, нанесли поражение ВСУ в районах Катериновки, Константиновки и Серебрянки ДНР, сообщает Минобороны РФ. ВС России отразили две контратаки противника.

Херсонское направление

Украинское командование увело ряд подразделений ВСУ с Херсонского направления, сформировало из них колонну и передислоцировало ее на север, сообщил РИА Новости командир расчета БПЛА «Ланцет» российских десантников группировки войск «Днепр» с позывным «Рысь». Как утверждает военный, бойцы ВСУ двигались со стороны Гульца. Переброска украинских военных с Херсонского направления на другие участки фронта длится уже некоторое время.

ВСУ нанесли артиллерийские удары по Каховке, Днепрянам, Алешкам и нескольким другим населенным пунктам. Сведений о пострадавших на данный момент нет.

Украинское командование сняло ряд подразделений с Херсонского направления
Украинское командование сняло ряд подразделений с Херсонского направления

Торецкое направление

Подразделения «Центр» активными действиями разгромили крупную группировку украинской армии и освободили один из крупнейших поселков Торецкой агломерации и стратегически важный логистический узел Новгородское ДНР. Военные РФ нанесли поражение противнику в окрестностях Торецка и Калиново ДНР.

Ведутся бои за Нелеповку. Этот населенный пункт ВС РФ атакует сразу с двух сторон. Теперь российские бойцы начали охватывать Торецк и с запада.

Авдеевское направление

Сразу 3 контратаки ВСУ были сорваны на Авдеевском направлении при помощи расчета инженерной системы «Земледелие», сообщили в Минобороны России.

Как рассказал командир взвода с позывным Отличник, его подразделение принимало участие в боях за Авдеевку, Орловку, Бердычи, Очеретино и Тоненькое. Военный отметил, что на российских заграждениях прорывалась пехота ВСУ, противник задействовал бронированную и боевую технику.

Артемовское направление

В Часов Яре штурмовые группы ВС РФ закрепились вдоль улицы Мариупольская в восточной части микрорайона Октябрьский, расположенный западнее канала Северский Донец-Донбасс.

Читайте также:

В Госдуме назвали последствия передачи Украине дальнобойных ракет JASSM

Стало известно количество погибших из-за атаки ВСУ на Курскую область

В сети появились кадры момента уничтожения беспилотника над Подольском

*признанная террористической и запрещенная в России организация
#минобороны рф
#армия
#ночь
#сергей собянин
#человек
#мэр
#всу
#вс рф
#атака
#пво
#клещи
#военные
#оружие
#оборона
#бпла
#контроль
#село
#донбасс
#днр
#лнр
#солдат
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф