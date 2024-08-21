Российские войска впервые применили БПЛА, нечувствительные к средствам РЭБ

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Российские военные в ходе боевых действий в зоне специальной военной операции впервые применили беспилотники, нечувствительные к средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Ати дроны принимают сигнал от оператора через кабель, который разматывается по мере их движения.
Именно такой способ управления БПЛА делает его неуязвимым для средств РЭБ, сообщает издание Forbes. Волоконно-оптические беспилотники и местонахождение операторов, которые ими управляют, невозможно обнаружить, используя привычные методы пеленгации.
В публикации отмечается, что украинские военные сумели захватить российский прототип волоконно-оптического дрона ещё весной. Теперь украинские инженеры также работают над подобным проектом, пишут авторы материала. На какой стадии находятся разработки, в статье не указывается.
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Александр Бойцов