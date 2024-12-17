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Администрация Джо Байдена решила позволить Вооружённым силам Украины использовать американские ракеты ATACMS для ударов по территории вглубь России ещё до выборов 5 ноября. Это решение не согласовывалось и не обсуждалось с избранным президентом Дональном Трампом.
«Могу только вам сказать, что решение об ATACMS было принято до выборов, до того, как у нас появился результат», — рассказал на брифинге координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, уточняя, что Трамп не причастен к позволению силам Украины запустить ATACMS вгрубь РФ.После выборов администрация Байдена попыталась объяснить новому главе государства, каким образом принималось это решение и какие причины за ним стояли. Кирби подчеркнул, что Белый дом заранее определился с использованием дальнобойных ракет и поставил это в приоритет задолго до итогов голосования.
Подобные действия вызывают вопросы о передаче полномочий и отсутствии консультаций между администрациями в критически важных вопросах, касающихся внешней политики и национальной безопасности.
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