В Британии заявили, что Украина может сделать мирные переговоры невозможными

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Украина может сделать переговоры невозможными еще в самом начале мирного процесса. Так считает британский политолог и ведущий научный сотрудник Института ответственного государственного управления Куинси в Вашингтоне Анатоль Ливен. Свое мнение он описал в статье для издания Foreign Policy.
«В переговорах участвуют три стороны: Украина, Россия и Соединенные Штаты. Однако на начальных этапах переговоры должны вестись между Соединенными Штатами и Россией», — считает Ливен.
Он отметил, что Украина на переговорах не сможет обсудить все то, что ее волнует. Кроме того, гарантии, которые стране предоставит Запад, также не зависят от мнения и желаний Киева.
Ливен уверен, что присутствие Украины на начальных этапах переговоров может сделать их невозможными, ввиду сложности этого процесса. По его словам, любой компромисс быстро станет известен широкой общественности и вызовет протесты в Европе, на Украине, в конгрессе США, в мировых средствах массовой информации.
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