Белоруссия отразила атаку БПЛА над Минском без помощи России

29 июля 2025, 14:33

Депутат Журавлев: у РФ и Белоруссии единая система ПВО

Фото: istockphoto / NiseriN

Белоруссия не обращалась за поддержкой к России при ликвидации беспилотника над Минском, поскольку «пока справляется своими силами». Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв в беседе с «Газетой.Ru».





По его словам, между Россией и Белоруссией с 2009 года действует единая система ПВО Союзного государства. В рамках соглашения стороны координируют боевое дежурство, обмениваются данными радиолокационного контроля и при необходимости могут оперативно предоставить дополнительные средства противовоздушной обороны, включая комплексы С-400.



«Но, как видно по последним событиям, белорусские партнеры и сами пока вполне справляются, ведь вражеский беспилотник — вне зависимости от того, сознательно он был направлен туда или залетел случайно — был вовремя засечен и сбит», — подчеркнул Журавлёв.