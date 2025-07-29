В Ростовской области задержали девять поездов из-за ЧП на станции Сальск
Работа железнодорожной станции Сальск в Ростовской области была временно приостановлена из-за падения обломков БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.
В результате произошедшего задержали девять поездов. По данным пресс-службы, среди задерживающихся поездов — составы, следующие из Новокузнецка, Екатеринбурга, Челябинска, Казани, Адлера, Имеретинского Курорта, Новороссийска, Кисловодска и Анапы.
Согласно предварительной информации, никто не пострадал. На данный момент железнодорожники делают все возможное для сокращения времени задержки пассажирских поездов.
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