Бойцы ВС РФ освободили населённый пункт в ДНР
Минобороны: ВС РФ взяли под контроль село Новоукраинка в ДНР
Подразделения группировки войск «Центр» освободили село Новоукраинка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщают в Минобороны РФ.
Ранее командир отделения 336-й бригады морской пехоты группировки российских войск «Восток» с позывным «Лебедь» рассказал, что взвод боевиков Вооружённых сил Украины (ВСУ) сдался в плен в селе Малиевка в Днепропетровской области.
По словам командира, по сдавшимся солдатам пыталась бить украинская артиллерия и FPV-дроны. Также боевики выдали позиции операторов беспилотных летательных аппаратов.
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