Жительница Воронежской области оказалась в больнице после атаки БПЛА ВСУ

19 октября 2025, 22:17

Губернатор Гусев: в Воронежской области женщину ранило при атаке БПЛА ВСУ

Фото: istockphoto/Iulianna Est

Жительницу Воронежской области госпитализировали с ранениями средней тяжести после попадания беспилотника в автомобиль, движущийся по трассе в Кантемировском районе. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram.