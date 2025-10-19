Достижения.рф

Жительница Воронежской области оказалась в больнице после атаки БПЛА ВСУ

Губернатор Гусев: в Воронежской области женщину ранило при атаке БПЛА ВСУ
Фото: istockphoto/Iulianna Est

Жительницу Воронежской области госпитализировали с ранениями средней тяжести после попадания беспилотника в автомобиль, движущийся по трассе в Кантемировском районе. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram.



По его данным, 19 октября системы ПВО региона сбили десять беспилотных летательных аппаратов. В одном из районов при атаке выбило окна в хозпостройках и частном доме.

Ранее днем в пресс‑службе Минобороны РФ заявляли, что над Белгородской областью ПВО сбили семь БПЛА ВСУ. Также сообщалось, что один из дронов поразил трактор в районе села Казинка — пострадал механизатор.

Спецоперация по защите Донбасса продолжается.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0