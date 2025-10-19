Жительница Воронежской области оказалась в больнице после атаки БПЛА ВСУ
Жительницу Воронежской области госпитализировали с ранениями средней тяжести после попадания беспилотника в автомобиль, движущийся по трассе в Кантемировском районе. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram.
По его данным, 19 октября системы ПВО региона сбили десять беспилотных летательных аппаратов. В одном из районов при атаке выбило окна в хозпостройках и частном доме.
Ранее днем в пресс‑службе Минобороны РФ заявляли, что над Белгородской областью ПВО сбили семь БПЛА ВСУ. Также сообщалось, что один из дронов поразил трактор в районе села Казинка — пострадал механизатор.
Спецоперация по защите Донбасса продолжается.
