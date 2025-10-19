Бойцы ВС РФ спасли женщину и её дочь из горящего здания в ДНР

19 октября 2025, 20:38

Фото: iStock/grafoto

Военнослужащие «Южной» группировки войск в Донецкой Народной Республике спасли женщину и её дочь из охваченного огнём здания после артиллерийского обстрела со стороны ВСУ. Об этом РИА Новости рассказал боец с позывным «Мгновенный».