Бойцы ВС РФ спасли женщину и её дочь из горящего здания в ДНР
Военнослужащие «Южной» группировки войск в Донецкой Народной Республике спасли женщину и её дочь из охваченного огнём здания после артиллерийского обстрела со стороны ВСУ. Об этом РИА Новости рассказал боец с позывным «Мгновенный».
По словам военнослужащего, одно из зданий загорелось после прилёта украинского снаряда. Бойцы услышали крики о помощи и мигом влетели в полыхающее строение. Они увидели женщину и её дочь, которых придавило плитой. К счастью, несмотря на сильное задымление, пострадавших удалось спасти и вынести на свежий воздух.
«Мгновенный» подчеркнул, что всё произошло за считанные минуты – помещение было полностью охвачено дымом, а конструкция здания могла рухнуть. Благодаря оперативным действиям бойцов обе пострадавшие остались живы.
