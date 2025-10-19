Минобороны: Над регионами России за три часа сбили 15 БПЛА ВСУ
Минобороны России 19 октября сообщило, что в период с 17:00 до 20:00 мск средствами ПВО уничтожили 15 украинских дронов самолетного типа. Информацию приводит ТАСС.
По данным ведомства, десять дронов сбили над Воронежской областью, три — над Белгородской и два — над Ростовской.
Ранее в тот же день сообщалось, что с 14:00 до 17:00 мск над Белгородской областью сбили ещё семь самолетных беспилотников.
Перед этим стало известно, что примерно полсотни БПЛА налетели ночью на регионы России.
Спецоперация по защите Донбасса от неонацистов киевского режима продолжается с 24 февраля 2022 года.
