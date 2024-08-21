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В нападении на Курскую область, организованном украинскими силами, принимали участие не только военнослужащие ВСУ, но и значительное количество иностранных наемников. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
По его словам, около 15-20% боевиков, задействованных в атаке на российское приграничье, были иностранными наемниками. Джонсон подчеркнул, что имеются достаточные доказательства их участия, включая свидетельства местных жителей, которые слышали английскую речь, что нехарактерно для украинских солдат.
Кроме того, на месте боевых действий в Курской области неоднократно находили тела наемников с нашивками и значками, не относящимися к украинским флагам. В частности, встречались символы Германии и Франции.
Ранее сообщалось, что вместе с ВСУ в Курскую область вторглись боевики из американской частной военной компании (ЧВК), которые стремились нанести максимальный ущерб российским силам.
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«Где-то от 15 до 20 процентов из них были иностранными наемниками», – отметил он.
Кроме того, на месте боевых действий в Курской области неоднократно находили тела наемников с нашивками и значками, не относящимися к украинским флагам. В частности, встречались символы Германии и Франции.
Ранее сообщалось, что вместе с ВСУ в Курскую область вторглись боевики из американской частной военной компании (ЧВК), которые стремились нанести максимальный ущерб российским силам.
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Елена Перлова