Белоусов наградил «Золотыми звёздами» героев, отличившихся в ходе спецоперации

Фото: istockphoto / fortton
Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов наградил военнослужащих, проявивших мужество и отвагу в ходе военной операции. Им были вручены «Золотые Звезды» Героев РФ. Об этом сообщили в Коммерсанте.
Отличившимся бойцам было передано именное огнестрельное оружие.
Церемония награждения прошла в Национальном центре управления обороной Российской Федерации. Андрей Белоусов, выступая перед военнослужащими, поздравил их с заслуженными наградами и выразил благодарность за образцовое исполнение служебных обязанностей. Число награждённых не было озвучено.
15 августа на совещаниях у министра обороны обсуждались вопросы безопасности регионов, граничащих с Украиной. В Белгородской, Брянской и Курской областях готовится план дополнительной защиты населения и объектов инфраструктуры.
Читайте также:
Медведев: Россия избежала опасности попадания в «переговорный капкан»
Стало известно количество погибших из-за атаки ВСУ на Курскую область
Захарова: отправка БПЛА Киеву подтверждает вовлеченность Латвии в конфликт
Церемония награждения прошла в Национальном центре управления обороной Российской Федерации. Андрей Белоусов, выступая перед военнослужащими, поздравил их с заслуженными наградами и выразил благодарность за образцовое исполнение служебных обязанностей. Число награждённых не было озвучено.
«Благодарю вас за безупречное выполнение должностных обязанностей. Ваши заслуги были высоко оценены президентом», — сказал Андрей Белоусов.
15 августа на совещаниях у министра обороны обсуждались вопросы безопасности регионов, граничащих с Украиной. В Белгородской, Брянской и Курской областях готовится план дополнительной защиты населения и объектов инфраструктуры.
Читайте также:
Медведев: Россия избежала опасности попадания в «переговорный капкан»
Стало известно количество погибших из-за атаки ВСУ на Курскую область
Захарова: отправка БПЛА Киеву подтверждает вовлеченность Латвии в конфликт
Мира Полтева