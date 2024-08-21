Фото: сайт Кремля
В последнее время, пусть и теоретически, но существовала одна опасность — переговорный капкан, в который могла угодить Россия. После нападения ВСУ на Курскую область эта опасность миновала, так как о переговорах теперь можно забыть.
Такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. В своём телеграм-канале политик назвал переговоры с Киевом «ранними и ненужными», перспективы и последствия которых неясны. Теперь же, по его мнению, все понимают, хотя и не говорят вслух, что никаких переговоров не будет вплоть до полного разгрома врага.
Медведев также намекнул на участие Британии в подготовке нападения украинских боевиков на российский регион. Он, по традиции не стесняясь в выражениях, проехался по бывшему британскому премьеру Борису Джонсону, назвав его «мерзким ублюдком с противной мордой и растрёпанными белёсыми волосами». Зампредседателя Совбеза подчеркнул, что его страна сделала много хуже для подопечной территории, так как теперь будет только существенно больше бессмысленных трат и украинских гробов.
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Александр Бойцов