Фото: сайт МИД РФ
Отправка БПЛА Киеву подтверждает вовлеченность Латвии в конфликт. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, пишет РИА Новости.
Латвийские власти в конце июля заявили, что поставят Украине 500 БПЛА. Глава минобороны Латвии Спрудс также отметил, что беспилотники к отправке латвийская сторона уже подготовила.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее российский дипломат Мария Захарова заявила, что журналисты западных изданий, которые сделали репортажи под Курском, хотят скрыть преступления неонацистов ВСУ против мирных граждан.
До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пояснила, что международные организации должны незамедлительно осудить провокации на Курской АЭС, готовящиеся Украиной, поскольку их исходом может стать масштабная техногенная катастрофа в Европе.
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«Официальная Рига намеренно подливает масла в огонь и провоцирует расширение географии военных действий, не скрывая своего злорадства от того, что латвийское оружие используется режимом Владимира Зеленского для убийств мирных жителей и обстрелов российских городов», — пояснила она.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее российский дипломат Мария Захарова заявила, что журналисты западных изданий, которые сделали репортажи под Курском, хотят скрыть преступления неонацистов ВСУ против мирных граждан.
До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пояснила, что международные организации должны незамедлительно осудить провокации на Курской АЭС, готовящиеся Украиной, поскольку их исходом может стать масштабная техногенная катастрофа в Европе.
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Дарья Осипова