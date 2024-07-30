Боец спецоперации встретился с Белоусовым и назвал способ снизить потери на СВО

Фото: сайт Кремля
Участник СВО, воевавший в районе населенного пункта Крынки в Херсонской области, встретился с министром обороны РФ Андреем Белоусовым и назвал способ снизить потери. Разговор попал на видео, которое опубликовало в Telegram-канале военное ведомство.
По мнению бойца, сохранить жизнь военным может активное использование дронов.
Белоусов в ответ рассказал, что производство FPV-дронов в России резко увеличилось до 4 000 аппаратов в сутки. Помимо этого, он поздравил с днем основания 45-й гвардейской отдельной бригады спецназначения ВДВ ее бойцов, вручив им государственные награды.
Ранее сообщалось, что военные ВС РФ освободили населенный пункт Ленинское Донецкой народной республики. Кроме этого, российские штурмовики успешно прорвали оборону украинских войск в Часовом Яре, ДНР.
Украинский генерал высказался о ситуации на фронте. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Хотелось бы иметь в каждом отряде определенное количество квадрокоптеров, чтобы было меньше потерь личного состава», — сказал он министру.
Белоусов в ответ рассказал, что производство FPV-дронов в России резко увеличилось до 4 000 аппаратов в сутки. Помимо этого, он поздравил с днем основания 45-й гвардейской отдельной бригады спецназначения ВДВ ее бойцов, вручив им государственные награды.
Ранее сообщалось, что военные ВС РФ освободили населенный пункт Ленинское Донецкой народной республики. Кроме этого, российские штурмовики успешно прорвали оборону украинских войск в Часовом Яре, ДНР.
Украинский генерал высказался о ситуации на фронте. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова