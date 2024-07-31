Белоусов предостерег Остина от неуправляемой эскалации конфликта на Украине

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Министр обороны России Андрей Белоусов во время разговора с главой Минобороны США Ллойдом Остином, который состоялся 12 июля, высказал ему «очень серьезное предостережение» насчет возможной неуправляемой эскалации конфликта на Украине из-за действий Киева и Вашингтона. Об этом со ссылкой на замглавы МИД РФ Сергея Рябкова сообщает ТАСС.
«С российской стороны было направлено очень серьезное предостережение, касающееся возможных новых провокаций со стороны Киева, которые немыслимы без прямого содействия Вашингтона. Сделано это предупреждение во избежание дальнейшей опасной эскалации, чреватой последствиями, которые могут вообще оказаться неуправляемыми», — прокомментировал Рябков разговор Белоусова и Остина.Ранее The New York Times сообщал, что глава Минобороны РФ Белоусов также звонил шефу Пентагона Остину из-за тайной операции Украины против России, получившей одобрение в США.
Американский министр обороны заявил, что ничего не слышал о готовящейся операции. Примечательно, что после звонка Белоусова Соединенные Штаты связались с Киевом и предупредили его не осуществлять подобные планы, если таковые были.
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