«Принципиально изменилось»: Что стало с Минобороны и СВО после назначения Белоусова

Фото: сайт Кремля
Указом президента России Владимира Путина от 14 мая 2024 года Андрей Белоусов был назначен министром обороны.
О том, какие изменения на фронте произошли после смены главы ведомства, рассказал военкор, автор Telegram-канала «Живов Z. Битва за Донбасс» Алексей Живов в беседе с «Радио 1».
После назначения Белоусова министром обороны изменений на фронте ждать не следует, поскольку это человек, в первую очередь отвечающий за корректное функционирование всего хозяйства Минобороны. В настоящее время это самое крупное ведомство, бюджет которого составляет несколько триллионов рублей.
Непосредственно за фронт отвечает начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, уточнил Живов.
В настоящее время Белоусов занимается аудитом работы предыдущей команды, а также организацией здравого функционирования самого министерства. Это, в том числе, касается поставок военной техники, экипировки, средств РЭБ, беспилотников и т.д. Но это достаточно длительные процессы, подчеркнул военкор, поэтому почувствовать изменения удастся не сразу.
Также собеседник «Радио 1» уточнил, что первые серьёзные перемены в техническом оснащении будут ощущаться через полгода-год после начала работы нового министра. Перемены в области оснащения и выплат – в течение трех-шести месяцев.
В заключение он подчеркнул, что бюрократическая работа ежедневно становится всё более конструктивной. Если же говорить об изменениях на фронте, в жизни конкретного военного, то, во-первых, это не только вопрос к Белоусову, а, скорее, к Герасимову, а, во-вторых, первые серьёзные изменения следует ждать через полгода-год после назначения министра.
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После назначения Белоусова министром обороны изменений на фронте ждать не следует, поскольку это человек, в первую очередь отвечающий за корректное функционирование всего хозяйства Минобороны. В настоящее время это самое крупное ведомство, бюджет которого составляет несколько триллионов рублей.
Непосредственно за фронт отвечает начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, уточнил Живов.
В настоящее время Белоусов занимается аудитом работы предыдущей команды, а также организацией здравого функционирования самого министерства. Это, в том числе, касается поставок военной техники, экипировки, средств РЭБ, беспилотников и т.д. Но это достаточно длительные процессы, подчеркнул военкор, поэтому почувствовать изменения удастся не сразу.
Также собеседник «Радио 1» уточнил, что первые серьёзные перемены в техническом оснащении будут ощущаться через полгода-год после начала работы нового министра. Перемены в области оснащения и выплат – в течение трех-шести месяцев.
«Сейчас уже какие-то позитивные изменения ощущаются. В частности, принципиально изменилось отношение Министерства обороны в плане общения. Если раньше общение проходило очень тяжело, то сейчас команда министерства открыта к диалогу, с удовольствием со всеми встречается, помогает развивать различные разработки. То есть, принципиально изменилась конструкция работы боевых подразделений и администрации министерства», – отметил Живов.
В заключение он подчеркнул, что бюрократическая работа ежедневно становится всё более конструктивной. Если же говорить об изменениях на фронте, в жизни конкретного военного, то, во-первых, это не только вопрос к Белоусову, а, скорее, к Герасимову, а, во-вторых, первые серьёзные изменения следует ждать через полгода-год после назначения министра.
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Анастасия Чинкова