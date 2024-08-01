«Принципиально изменилось»: Что стало с Минобороны и СВО после назначения Белоусова

В Киевской области поразили ж/д склады и места дислокации ВСУ в районе Белой Церкви и Броваров. Об этом со ссылкой на участника пророссийского сопротивления Сергея Лебедева сообщает ТАСС. По данным подпольщика, около трех часов ночи раздались мощные взрывы.