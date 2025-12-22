Белоусов обратился к военнослужащим в зоне СВО
Белоусов поздравил военнослужащих с освобождением Вильчи в Харьковской области
Министр обороны РФ Андрей Белоусов обратился к войскам, находящимся в зоне спецоперации. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в своем телеграм-канале.
Тема обращения — освобождение поселка Вильча Харьковской области, о котором стало известно 22 декабря. Министр поздравил военнослужащих 69-й гвардейской мотострелковой дивизии, благодаря которым населенный пункт перешел под российский контроль.
«Военнослужащие соединения продолжают славные традиции предков-победителей, достигая высоких результатов при выполнении задач специальной военной операции», – отметил Белоусов.Он добавил, что воины-гвардейцы, прорывая оборону противника и занимая более выгодные рубежи, уверенно продвигаются вперед и обеспечивают успешное наступление группировки войск.