Военкор Коц назвал три цели прорыва ВС РФ в Сумской области
Военный корреспондент Александр Коц в своем телеграм-канале назвал три цели, которые преследовали ВС РФ, когда осуществляли прорыв в Сумской области.
По его мнению, первой целью могло стать создание буферной зоны в приграничье, о чем ранее неоднократно заявлял президент России Владимир Путин. Второй —перерезание стратегической трассы Харьков — Сумы, по которой ВСУ перебрасывают сил вдоль границы.
«Она, конечно, не единственная, но, пожалуй, самая удобная и оперативная», — пояснил Коц.Третьей целью он назвал принуждение украинского командования к перебросу резервов на этот участок фронта. Военкор отметил, что российская армия не встретила в этом районе серьезного сопротивления, что указывает на отсутствие у Украины оборонительных участков на этом отрезке.