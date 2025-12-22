Военкор Коц назвал три цели прорыва ВС РФ в Сумской области

22 декабря 2025, 15:07

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Военный корреспондент Александр Коц в своем телеграм-канале назвал три цели, которые преследовали ВС РФ, когда осуществляли прорыв в Сумской области.





По его мнению, первой целью могло стать создание буферной зоны в приграничье, о чем ранее неоднократно заявлял президент России Владимир Путин. Второй —перерезание стратегической трассы Харьков — Сумы, по которой ВСУ перебрасывают сил вдоль границы.

«Она, конечно, не единственная, но, пожалуй, самая удобная и оперативная», — пояснил Коц.