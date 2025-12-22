ВС России ликвидировали спецгруппу иностранного легиона ГУР Минобороны Украины
Вооруженные силы России провели операцию в зоне специальной военной операции и ликвидировали спецгруппу иностранного легиона, действующую под эгидой Главного управления разведки Украины. Об этом пишет РИА Новости.
По информации российских силовых структур, операция прошла на одном из участков фронта. Спецгруппа состояла из наемников, которые выполняли задачи в интересах украинского министерства обороны.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
