Пленный Набережный: ВСУ не собирались выводить окруженных солдат из Димитрова
Пленный украинский военнослужащий Виталий Набережный рассказал о шокирующей ситуации, в которой оказались его сослуживцы в Димитрове, ДНР. Об этом пишет РИА Новости.
Он заявил, что командование не собиралось выводить окружённых солдат, даже когда погодные условия этому способствовали. Вместо этого бойцы ждали дрон, который так и не появился.
Боевик объяснил, что принял решение сдаться, когда увидел, что их окружили.
«Наши ничего не делали. Мы просили выйти сами. Но командование настояло на том, чтобы дрон вывел нас», — отметил он.
Когда российские бойцы приблизились, Набережный начал стрелять по деревьям. Услышав выстрелы, военнослужащие ВС РФ подошли и предложили сдаться. Украинские солдаты приняли это предложение.
Виталий также рассказал о плохом снабжении. У него оставался только парацетамол, а еду сбрасывали в ограниченных количествах — одна банка тушёнки на двоих на несколько дней. Он отметил, что попал в ряды украинских войск обманом.