Пленный Набережный: ВСУ не собирались выводить окруженных солдат из Димитрова

22 декабря 2025, 09:55

Фото: iStock/standret

Пленный украинский военнослужащий Виталий Набережный рассказал о шокирующей ситуации, в которой оказались его сослуживцы в Димитрове, ДНР. Об этом пишет РИА Новости.





Он заявил, что командование не собиралось выводить окружённых солдат, даже когда погодные условия этому способствовали. Вместо этого бойцы ждали дрон, который так и не появился.



Боевик объяснил, что принял решение сдаться, когда увидел, что их окружили.





«Наши ничего не делали. Мы просили выйти сами. Но командование настояло на том, чтобы дрон вывел нас», — отметил он.