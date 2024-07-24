Белоусов отметил заслуги военных, освобождавших Песчаное и Розовку

Фото: сайт Кремля
Глава Минобороны России Андрей Белоусов отметил заслуги 15-го гвардейского мотострелкового полка, освободившего населённый пункт Песчаное, и 13-го гвардейского танкового полка, участвовавшего в освобождении Розовки. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
Отмечается, что Белоусов направил этим частям телеграммы, в которых поздравил военных с освобождением новых населённых пунктов.
Министр подчеркнул, что в ходе выполнения боевого задания военные продемонстрировали мужество и самоотверженность. Благодаря их действиям удалось добиться отступления украинских войск на запад.
Белоусов поблагодарил военнослужащих за удачное выполнение боевых задач и выразил надежду на то, что они с честь продолжат участие в СВО, приближая победу.
Участвовавшие в освобождении населённых пунктов военные были награждены государственными наградами.
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Министр подчеркнул, что в ходе выполнения боевого задания военные продемонстрировали мужество и самоотверженность. Благодаря их действиям удалось добиться отступления украинских войск на запад.
Белоусов поблагодарил военнослужащих за удачное выполнение боевых задач и выразил надежду на то, что они с честь продолжат участие в СВО, приближая победу.
Участвовавшие в освобождении населённых пунктов военные были награждены государственными наградами.
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Анастасия Чинкова