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Украинский генерал-лейтенант Артур Горбенко заявил, что батальонам Вооруженных сил Украины на Харьковском направлении не хватало людей, а командование отказывалось отправлять подкрепление. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, они постоянно посылали заявки на пополнение вооружения, людей, боеприпасов.
Военный добавил, что на этом направлении находились четыре украинских батальона, но только один располагал укомплектованностью в 70 % личного состава. Помимо этого, из самого мощного оружия был только миномет.
14 июня, выступая в Министерстве иностранных дел России, президент РФ Владимир Путин представил новый план мирного урегулирования, предложив Киеву вывести свои войска с территории Луганской Народной Республики (ЛНР), Донецкой Народной Республики (ДНР), а также из Херсонской и Запорожской областей.
Стало известно число украинцев, которые готовы уступить территорию страны. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Мы указывали, что принимаемые решения нереально было выполнить имеющимся комплектом сил и средств», — рассказал он.
Военный добавил, что на этом направлении находились четыре украинских батальона, но только один располагал укомплектованностью в 70 % личного состава. Помимо этого, из самого мощного оружия был только миномет.
14 июня, выступая в Министерстве иностранных дел России, президент РФ Владимир Путин представил новый план мирного урегулирования, предложив Киеву вывести свои войска с территории Луганской Народной Республики (ЛНР), Донецкой Народной Республики (ДНР), а также из Херсонской и Запорожской областей.
Стало известно число украинцев, которые готовы уступить территорию страны. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова