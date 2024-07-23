В подполье заявили о поражении военного аэродрома ВСУ в Николаевской области

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Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что в Николаевской области зафиксировали удар в районе Мартыновского аэродрома, где обучались летчики ВСУ. Об этом информирует РИА Новости.
По словам местных жителей, произошел серьезный удар и последующая детонация. В районе аэродрома виден столб густого дыма.
Лебедев заключил, что украинские силы противовоздушной обороны пытались сбить ракету, но снаряд ПВО также упал на территории военного аэродрома.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Лебедев заключил, что украинские силы противовоздушной обороны пытались сбить ракету, но снаряд ПВО также упал на территории военного аэродрома.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Екатерина Коршунова