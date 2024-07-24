Командиров ВСУ допрашивают из-за отступления войск на Харьковском направлении

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Командование 125-ой бригады ВСУ вызывают на допросы в Государственное бюро расследований (ГБР) из-за отступления в Харьковской области. Об этом сообщил бывший командир бригады Артур Горбенко в интервью изданию «Украинская правда».
Он подчеркнул, что такие допросы начались ещё в мае.
По словам Горбенко, высшее военное руководство «забывает» о манёвре отвода войск. После такого решения в отношении командиров рот, батальонов и бригад открываются уголовные дела. Его самого сняли с поста командира после начала расследования ГБР.
Также военный добавил, что те фортификационные сооружения, которые возводились под контролем Харьковской областной администрации, находились в неудовлетворительном состоянии. Это и стало причиной отвода войск.
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По словам Горбенко, высшее военное руководство «забывает» о манёвре отвода войск. После такого решения в отношении командиров рот, батальонов и бригад открываются уголовные дела. Его самого сняли с поста командира после начала расследования ГБР.
Также военный добавил, что те фортификационные сооружения, которые возводились под контролем Харьковской областной администрации, находились в неудовлетворительном состоянии. Это и стало причиной отвода войск.
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Анастасия Чинкова