Командиров ВСУ допрашивают из-за отступления войск на Харьковском направлении

Следите за нашими новостями в удобном формате

Командование 125-ой бригады ВСУ вызывают на допросы в Государственное бюро расследований (ГБР) из-за отступления в Харьковской области. Об этом сообщил бывший командир бригады Артур Горбенко в интервью изданию «Украинская правда».