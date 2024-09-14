Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Белоусов поручил разобраться со сведениями о гибели двух военнослужащих

Белоусов поручил разобраться со сведениями о гибели двух военнослужащих

Белоусов поручил разобраться со сведениями о гибели бойцов «Эрнеста» и «Гудвина»
14 сентября 2024, 20:10
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Министр обороны Андрей Белоусов поручил разобраться в случае гибели двух военнослужащих после отправки в штурмовые отряды. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Отмечается, что поручение дано заместителю главы ведомства Виктору Горемыкину и начальнику Генштаба Валерию Герасимову, которые будут работать совместно с Департаментом военной контрразведки ФСБ РФ.

В поручении речь идёт о двух бойцах 87-го отдельного стрелкового полка Южного военного округа с позывными «Эрнест» и «Гудвин», которых отправили в штурмовики.



Накануне в Telegram-каналах распространилась информация о гибели на передовой бывшего главы воздушной разведки ДНР Дмитрия Лысаковского («Гудвин»). Автор канала «ПриZрак Новороссии» Владимир Грубник показал переписку военным, который утверждал, что его вместе с сослуживцем «Эрнестом» «отправили в один конец».

Читайте также:

Экс-глава воздушной разведки ДНР Лысаковский погиб на передовой

Министр обороны Белоусов провел инспекцию в Военно-воздушной академии в Воронеже

Белоусов обратился к военным ВС РФ по поводу освобождения Новогродовки и Мемрика
#андрей белоусов
#минобороны рф
#смерть
#военные
#сво
Следователи проверяют сообщения о снарядах ВСУ с отравляющим газом в Курской области
Военный СК проверит данные об отравляющих снарядах в Курской области
14 сентября 2024, 20:49

Фото: istockphoto/undefined undefined

Военный СК проверит сообщения о возможном использовании ВСУ боеприпасов с отравляющим дымом в Курской области. На снаряды с веществами пожаловались эвакуированные из приграничных сел люди.
«Военными следователями будет проверена информация потерпевших о возможном использовании ВФУ снарядов с отравляющими веществами», – цитирует РИА Новости источник в военном следственном управлении.

Ранее жители сел в Глушковском районе Курской области сообщили о снарядах с желтым газом, от которого погиб домашний скот. До того инцидента постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) обвинил США в поставках на Украину отравляющих и химикатов.

Также представитель РФ при ООН Василий Небензя потребовал от США объяснения, как американский химикат «Би-Зет» оказался в руках боевиков ВСУ.

Читайте также:

Видео с возвращением из плена 103 российских солдат показало Минобороны

Белоусов поручил разобраться со сведениями о гибели двух военнослужащих

Женщина погибла при обстреле ВСУ села Безлюдовка в Белгородской области
#оон
#всу
#рф
#снаряд
#газ
#украина
#курская область
#следственный комитет
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Минобороны: Над акваторией Чёрного моря уничтожен украинский БПЛА
14 сентября 2024, 19:42

Фото: istockphoto/aapsky

Сегодня, 14 августа, около 17:30 киевский режим предпринял очередную попытку террористической атаки на территорию России. Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили очередной беспилотный летательный аппарат над акваторией Чёрного моря.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. В российском оборонном ведомстве уточнили, что беспилотник, при помощи которого ВСУ пытались осуществить атаку, был самолётного типа. Дрон был своевременно обнаружен, а затем и уничтожен дежурными средствами ПВО. До российского берега БПЛА не долетел.

Не умея добиться сколь-нибуль заметных успехов в ходе боевых действий, киевский режим активно прибегает к террористическим методам, обстреливая либо атакуя при помощи беспилотников мирные города и объекты на территории российских регионов.

Читайте также:

Shot: Один из БПЛА летел на Мурманск со стороны Норвегии

«Дым и гарь»: Последствия разрушительной атаки БПЛА ВСУ на Подмосковье 10 сентября

Силы ПВО ликвидировали беспилотники, летевшие на Москву
#беспилотник
#дрон
#бпла
#режим
#всу
#рф
#пво
#чёрное море
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Генерал Разумихин назвал количество трофейной техники на вооружении ВС РФ
Генерал Разумихин: 30% отремонтированной трофейной техники используется ВС РФ
14 сентября 2024, 19:26

Фото: istockphoto/Yury Karamanenko

Примерно треть трофейной военной техники, захваченной бойцами «Южной» группировки войск в зоне спецоперации, после надлежащего ремонта поступает на вооружение подразделений российской армии.
Об этом сообщил журналистам заместитель командующего войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал-лейтенант Евгений Разумихин. В субботу, 14 августа, в Ростове-на-Дону начала работу выставка трофейной техники ВСУ, захваченной российскими военными в ходе спецоперации в ДНР. Выступая на мероприятии, посвящённом открытию выставки, военачальник отметил, что 30% отбитой у противника военной техники снова в строю, теперь уже на вооружении частей российской армии.

Генерал уточнил, что большей частью это техника, которая ранее состояла на вооружении стран бывшего социалистического лагеря, Варшавского договора. В самом начале СВО новоявленные союзники Украины поставляли эти БМП, танки и БТР Киеву, а теперь они с успехом служат Вооружённым силам РФ вместе с российской штатной техникой, заключил Разумихин.

Читайте также:

Болгария отправила Киеву САУ «Гвоздика»

Российские бойцы захватили под Авдеевкой машину разминирования на базе Abrams

Российские военные эвакуировали первую трофейную БМП Marder
#выставка
#танки
#техника
#днр
#сво
#всу
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Женщина погибла при обстреле ВСУ села Безлюдовка в Белгородской области
14 сентября 2024, 19:02

Фото: iStock/Iulianna Est

Женщина погибла в результате прямого попадания украинского снаряда в селе Безлюдовка Белгородской области. Об этом в своём Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.
Отмечается, что ВСУ запустили снаряд, который попал прямо в жилой дом. В результате этого удара на месте скончалась находящаяся внутри женщина.

Гладков сообщил, что также ударами ВСУ в восьми частных домах выбиты окна, посечены кровли и заборы. Также осколками снаряда был повреждён автомобиль.

В селе Маслова Пристань после прилётов загорелись гаражи. Пожарные совместно с жителями населённого пункта тушат возгорание.

Читайте также:

Россия вернула более 100 российских военных из плена ВСУ

Средства ПВО сбили несколько ракет ATACMS и авиабомб Hammer за сутки

Боец «Ахмата»: Российским солдатам приходится отыскивать двигающуюся технику ВСУ
#белгородская область
#обстрел
#всу
#смерть
#удар
#вячеслав гладков
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Видео с возвращением из плена 103 российских солдат показало Минобороны
Минобороны показало видео с освобожденными из плена 103 российскими бойцами
14 сентября 2024, 17:55

Фото: Минобороны РФ

Минобороны опубликовало кадры с российскими военными, которых 14 сентября возвращают домой после захвата в плен в Курской области. На родину вернутся 103 бойца. Военнослужащие выразили благодарность организаторам обмена пленными. Сейчас бойцы находятся на территории Белоруссии.
«Я не ожидал, что я выживу. Теперь все хорошо. Эмоций много, даже не знаю, как выразить. Спасибо», – говорит один из бойцов на видео.

Взамен Россия передала Украине 103 взятых в плен военных ВСУ. С российскими бойцами уже пообщались психологи, осмотрели врачи. Также освобожденным военным дали связаться с родными.
«Огромное облегчение на душе. Теперь понимаю, что я поеду домой, все позади, больше не о чем переживать. Хочется сказать вам огромное спасибо», – выразил эмоции еще один военный.



По прибытию домой, военных отправят на лечение и реабилитацию в специальные центры Минобороны.

Отметим, что для при возвращении российских солдат посредниками выступили Объединённые Арабские Эмираты.

Читайте также:

Бойцы ВСУ отказываются выполнять самоубийственные приказы и сдаются в плен

Высокая цена наступления ВСУ под Курском: как украинцы бьют по своим и с чем сталкиваются

Жалобы ВСУ под Курском, бои в Селидово, противник покинул Украинск: Последние новости СВО
#россия
#лечение
#видео
#всу
#минобороны
#солдат
#плен
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Появились кадры возвращения российских военных, пленённых в Курской области
14 сентября 2024, 15:33

Фото: istockphoto/Prostock-Studio

Ещё 103 российских военнослужащих, попавших в плен в Курской области, вернулись в результате обмена на Родину. Домой отправились столько же украинцев при посредничестве Объединённых Арабских Эмиратов.
Кадры посадки в автобусы и пути российских солдат домой опубликовал официальный телеграм-канал министерства обороны РФ. Из видеозаписи можно понять, что ребята волнуются, они немного зажаты, как будто не до конца веря, что скоро увидят своих родных и близких, на что, возможно, уже не надеялись. Один из бывших военнопленных, с которым попытался поговорить корреспондент, прямо сказал, что пока не может ничего сказать, так как его переполняют эмоции.

Однако и он, и другой собеседник журналиста смогли сказать «спасибо» всем тем, кто принимал участие в операции по обмену пленными с несговорчивым и противоречивым Киевом и способствовал их возвращению на Родину. Автобусы с военнослужащими едут домой, по российской земле.







Читайте также:
Россия вернула более 100 российских военных из плена ВСУ

Боец ВСУ на допросе признался в расстреле троих российских пленных

ВСУ наносят удары по своим солдатам, которые сдаются в плен

#автобусы
#кадры
#операции
#эмоции
#солдат
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Российские военные создали в Херсонской области базу на восьмиметровой глубине
14 сентября 2024, 15:08

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Армия России создала в Херсонской области настоящую подземную военную базу. Она представляет собой комплекс для доукомплектования, переподготовки и боевого слаживания военнослужащих из группировки войск «Днепр».
Об особенностях жизни в этом подземном военном городке рассказал РИА Новости заместитель командира батальона по военно-политической работе с позывным Волшебник. По его словам, эта подземная база настолько хорошо замаскирована, что её практически невозможно увидеть при помощи разведывательных дронов и даже супер-современных западных спутников.

Российский офицер пояснил, что в этом подземном комплексе проходит восстановление и своеобразная реабилитация бойцов, которые долгое время находились на линии боевого соприкосновения. Здесь с ними работают штатные психологи, солдаты восстанавливают физические и эмоциональные силы. В подземном комплексе есть баня, столовая, душевые кабины, оружейная, склады и жилые помещения — всё так же, как на обычной военной базе. В ближайшее время планируется обустройство православного храма.

«Бойцы отдыхают, восстанавливаются; части доукомплектовываются, проходят боевое слаживание, а потом снова отправляются на передовую в качестве полноценных войсковых единиц», — заключил Волшебник.

Читайте также:

В зоне СВО появился подземный военный госпиталь

В ЛНР показали «подземный город» для возвращающихся с передовой бойцов ВС РФ

Названа цель создания «подземного города» на херсонском направлении
#реабилитация
#баня
#столовая
#база
#солдаты
#новости
#херсонская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Украина озвучила США и Британии возможные цели для ударов по России
Reuters: Киев передал США и Британии цели для ударов по России
14 сентября 2024, 14:56

Фото: iStock/PavelRodimov

Украина передала США и Великобритании цели для ударов по России западным дальнобойным оружием. Об этом пишет агентство Reuters.
Неназванные европейские дипломаты подтвердили, что Киев передал Вашингтону и Лондону список целей на территории России, по которым может быть нанесён удар дальнобойным оружием в случае получения соответствующего разрешения.

Также отмечается, что Украина запросила американские ракеты ATACMS, однако Вашингтон отказался их предоставлять из-за того, что указанные в качестве целей ударов российские аэродромы расположены вне зоны досягаемости.

Ранее на этой неделе президент России Владимир Путин указал на то, что снятие запрета на удары вглубь российской территории западным дальнобойным оружием будет означать прямое вовлечение НАТО в конфликт. А это, в свою очередь, изменит всю его природу.

Читайте также:

Рябков: Россия знает, что Запад уже принял решения по ударам вглубь страны

«Сожалею»: Столтенберг расстроился из-за недостаточной помощи НАТО Киеву до 2022 года

Средства ПВО сбили несколько ракет ATACMS и авиабомб Hammer за сутки
#украина
#сша
#великобритания
#россия
#ракетный удар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Балашихе открыли мурал памяти погибшего военкора Семёна Ерёмина
14 сентября 2024, 14:55

Фото: Евгений Дудин

В подмосковной Балашихе торжественно открыли мурал в честь военного корреспондента «Известий» Семёна Ерёмина, погибшего в зоне СВО. Портрет журналиста размером 40 на 12 м появился на фасаде дома на улице Луговой в микрорайоне Железнодорожный. Его создал подмосковный художник Сергей Юраков.
«Здесь сегодня присутствуют жители города. Уверен, что они будут ценить тот вклад, который сегодня происходит — увековечение памяти героя, который сражался на информационном фронте, был ветераном различных операций. Чтобы не оставаться в стороне и быть участником специальной операции, прошел все горячие точки — был в Волновахе, Мариуполе. Там, где была самая горячая пора, он всегда был рядом с воинами, вел прямые репортажи и был настоящим человеком», — заявил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Фото: Березуцкий Клим

В заключении Брынцалов поздравил всех с открытием мурала. Он призвал людей, которые будут смотреть на него, вспоминать и говорить слова благодарности героям, а также молиться за тех, кто сегодня воюет на фронте.

«К сожалению, сегодня на СВО жители нашего города, военнослужащие, волонтеры жертвуют самым ценным, что у них есть — жизнью. Во благо нашей победы, во благо нашей свободы, во имя нашей свободы. И наша самая главная задача сегодня — сохранить память об их героическом подвиге. Я искренне благодарен родным Семена, которые продолжают проживать на территории нашего города, за эту инициативу сделать мурал здесь, в железнодорожном, в нашем городе. Мурал Семена Еремина. Мы сделаем все возможное для того, чтобы память о его жизни, о его героическом подвиге навсегда сохранилась в нашем городе и в наших сердцах. Спасибо. Вечная память. Семен Юрьевич», — сказал глава городского округа Балашиха Сергей Юров.
Помимо портрета военкора, на мурале изображены его награды – медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и орден Мужества, которым Семён был награждён посмертно.
Фото: Евгений Дудин

После открытия изображения состоялся легкоатлетический забег в память о военкорах, которые, рискуя собой, трудятся в зоне СВО.

42-летний журналист работал специальным корреспондентом «Известий», освещал боевые действия в горячих точках – Сирии, Нагорном Карабахе и многих других. С февраля 2022 года находился в зоне спецоперации, неоднократно рисковал жизнью. Погиб во время съёмки репортажа в зоне спецоперации в результате атаки FPV-дрона. О смерти Семёна стало известно 19 апреля.

23 апреля Ерёмина похоронили на Троекуровском кладбище. Президент Владимир Путин наградил его орденом Мужества посмертно.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил принять все возможные меры для установление и привлечения к уголовной ответственности причастных к гибели журналиста.

Читайте также:

ВС РФ освободили населенный пункт Долиновка в ДНР

Боец ВС РФ рассказал о новых тактических приёмах ВСУ в Курской области

Депутат Толмачёв: Слова Писториуса о правах стран ЕС об ударах по РФ не смешные
#балашиха
#журналист
#спецоперация
#сво
#смерть
#сергей юров
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате