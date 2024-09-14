Белоусов поручил разобраться со сведениями о гибели двух военнослужащих

Фото: сайт Кремля
Министр обороны Андрей Белоусов поручил разобраться в случае гибели двух военнослужащих после отправки в штурмовые отряды. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Отмечается, что поручение дано заместителю главы ведомства Виктору Горемыкину и начальнику Генштаба Валерию Герасимову, которые будут работать совместно с Департаментом военной контрразведки ФСБ РФ.
В поручении речь идёт о двух бойцах 87-го отдельного стрелкового полка Южного военного округа с позывными «Эрнест» и «Гудвин», которых отправили в штурмовики.
Накануне в Telegram-каналах распространилась информация о гибели на передовой бывшего главы воздушной разведки ДНР Дмитрия Лысаковского («Гудвин»). Автор канала «ПриZрак Новороссии» Владимир Грубник показал переписку военным, который утверждал, что его вместе с сослуживцем «Эрнестом» «отправили в один конец».
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В поручении речь идёт о двух бойцах 87-го отдельного стрелкового полка Южного военного округа с позывными «Эрнест» и «Гудвин», которых отправили в штурмовики.
Накануне в Telegram-каналах распространилась информация о гибели на передовой бывшего главы воздушной разведки ДНР Дмитрия Лысаковского («Гудвин»). Автор канала «ПриZрак Новороссии» Владимир Грубник показал переписку военным, который утверждал, что его вместе с сослуживцем «Эрнестом» «отправили в один конец».
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Анастасия Чинкова