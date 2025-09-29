Белоусов поздравил бойцов ВС России с освобождением Шандриголово в ДНР
Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил личный состав 144-й гвардейской мотострелковой дивизии с успешным освобождением населенного пункта Шандриголово в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 29 сентября сообщила пресс-служба ведомства.
Глава Минобороны отметил, что военнослужащие дивизии с первых дней специальной военной операции образцово выполняют воинский долг на самых ответственных направлениях, подтверждая славное наследие и традиции воинов-фронтовиков. Белоусов подчеркнул уверенное продвижение Вооруженных сил России вперед и поблагодарил бойцов за верность присяге и Отечеству.
Ранее в этот же день Минобороны РФ заявило об освобождении Шандриголово. По данным военных, на этом участке фронта российские подразделения нанесли поражение частям ВСУ, включая три механизированные и штурмовую бригады, и бригаду территориальной обороны.
Удары наносились в районах населенных пунктов Колодезное, Болдыревка, Петровка и Староверовка Харьковской области.
Читайте также: