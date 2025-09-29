Белоусов поздравил бойцов ВС России с освобождением Шандриголово в ДНР

29 сентября 2025, 21:02

Андрей Белоусов (Фото: kremlin.ru)

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил личный состав 144-й гвардейской мотострелковой дивизии с успешным освобождением населенного пункта Шандриголово в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 29 сентября сообщила пресс-служба ведомства.