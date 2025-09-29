Два бойца ВС РФ спаслись благодаря одному жесту
Приветственный жест спас жизнь двум российским штурмовикам в зоне проведения специальной военной операции на Украине.
Как пишет RT, речь идёт о боях за Часов Яр: двое бойцов обеспечивали безопасность заходивших на позицию российских сил. Их заметили БПЛА ВСУ. По воспоминаниям одного из участников с позывным Буш, им подсказали «закурить и помахать руками» — дым и жест отвлекли беспилотники, которые приняли их за своих и перестали интересоваться позицией.
Благодаря таким приёмам штурмовики смогли войти в лес возле Часова Яра и оставаться незамеченными ещё четыре дня. По данным издания, Буша за действия на Часовоярском направлении наградили орденом Мужества и медалью «За отвагу».
Освобождение населённого пункта, утверждается в материале, обеспечило существенное продвижение российских войск в сторону Константиновки.
